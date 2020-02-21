Эрдоган против Путина: Кремлю придется отступить? Константин Эггерт

21.02.2020, 16:33

Константин Эггерт

Тактический союз переживает, мягко говоря, не лучшие времена.

Словосочетание "русско-турецкая война" вызывает в памяти имена Суворова и Скобелева, картины Айвазовского и Верещагина, монумент на перевале Шипка и памятник императору Александру Второму в Софии. Однако в любой момент оно имеет шанс обрести новое значение. В Сирии, в районе Идлиба, российские силы, поддерживающие режим Башара Асада, могут столкнуться с турецкими войсками, которые защищают последний анклав, находящийся под контролем антиасадовской оппозиции.

Почему Эрдоган не согласен с Путиным

Тактический союз Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана переживает, мягко говоря, не лучшие времена. Сначала они поссорились из-за Ливии, где Москва поддерживает фельдмаршала Халифу Хафтара, а Анкара - признанное ООН правительство Фаиза Сараджа. Теперь разногласия по поводу будущего Сирии поставили два режима на грань войны.

Кремль хочет помочь Асаду окончательно поставить под контроль всю сирийскую территорию. Российское начальство мечтает объявить об окончательной победе над "террористами" и постараться поскорее забыть об этой войне. Она становится все менее популярной у россиян, которые в последние год-два заметно охладели к зарубежным военным авантюрам Кремля. Там не без оснований надеются, что после окончательного "умиротворения" Сирии с помощью кассетных бомб воздушно-космических сил России и химического оружия Асада Европейский Союз смирится с произошедшим и начнет через какое-то время финансировать восстановление страны. Это будет способствовать укреплению и постепенной международной легитимации режима в Дамаске.

Однако Эрдогана это совершенно не устраивает. Он хочет сохранить влияние на ситуацию в Сирии и военное присутствие в ее северных регионах. Вдобавок, значительная часть его электората симпатизирует сирийским суннитам, которые больше всего пострадали от Асада. Плюс три с лишним миллиона сирийских беженцев уже находятся в лагерях в Турции, а после угрозы зачистки Идлиба еще почти миллион побежал к турецкой границе. Некоторые наблюдатели считают это крупнейшим потоком беженцев за всю девятилетнюю историю гражданской войны в Сирии. Путин упорно игнорировал этот фактор, что доказывает - глубокого понимания интересов и проблем важнейшего соседа России в Кремле нет.

Меркель и Макрон встревожены действиями РФ и Турции

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон предложили срочно встретиться с Эрдоганом и Путиным, чтобы попытаться предотвратить военное столкновение России и Турции и очередную гуманитарную катастрофу. И Путину, и Эрдогану, разумеется, приятно, что их буквально молят о встрече канцлер ФРГ и президент Франции. Скорее всего, они на нее согласятся и, видимо, о какой-то приостановке конфронтации договориться удастся. Кремль не мечтает вступить в боевое столкновение с четвертой по численности армией мира, которую, вдобавок, готов поддержать поставками вооружений главный союзник по НАТО - Соединенные Штаты.

Эрдоган, в свою очередь, едва ли хочет начинать наступление против сирийской армии без гарантированной поддержки с воздуха - ведь небо над Сирией контролируют российские ВКС.

Однако турецкий президент уже может торжествовать: ведь в потенциальном конфликте с Москвой его, вероятно, поддержит Вашингтон. Эрдоган уже попросил Америку поставить Турции ракетные комплексы Patriot. Несмотря на вызвавшую гнев американцев прошлогоднюю покупку Турцией российских ракетных комплексов С-400, шанс, что просьбу турецкого президента удовлетворят, довольно велик. Он показал всему миру, что Турция - настолько важный член Североатлантического альянса, что может заставить американцев прислушиваться к ней.

Путину придется смириться?

Для Путина это неприятная история. Он культивировал отношения с Эрдоганом в надежде максимально отдалить Турцию от ненавидимого им НАТО и ослабить южный фланг альянса. Теперь же всем ясно: турецкий лидер использовал отношения с Кремлем, чтобы пощекотать нервы американцам и укрепить свой образ как независимого ни от кого лидера, без которого невозможно обойтись в мировых делах. Эрдоган буквально принуждает Путина и его союзников-иранцев фактически признать особые интересы и роль Турции в Сирии, заставить их согласиться на то, что Анкара будет иметь там свою зону ответственности и каналы влияния.

Это совершенно не входило в планы Кремля, Тегерана и их клиентуры в Дамаске. Москва не может доверять туркам и не может от них избавиться. Путин теперь надолго обречен защищать Асада от возможной военной операции Турции и рисковать столкновением с одной из ведущих стран НАТО. Он знает: любимый лозунг российских ура-патриотов "Можем повторить!" на самом деле полностью выражает и позицию Турции. Она один раз в 2015 году уже сбила российский военный самолет и этим доказала: Эрдоган не хуже Путина любит и умеет применять силу. Более того, его позиции, благодаря членству страны в НАТО, в чем-то сильнее путинских. Российскому президенту придется надолго смириться с этим неприятным фактом.

Константин Эггерт, "Немецкая волна"