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Ученые открыли планету, на которой год длится 18 часов

  • 22.02.2020, 16:24
Ученые открыли планету, на которой год длится 18 часов

Это рекорд длительности года среди всех известных планет.

Британские астрономы открыли в созвездии Зайца планету, которая совершает один оборот вокруг звезды NGTS-10 за рекордные 18 часов. Об этом 20 февраля сообщил телеканал RTVI со ссылкой на научный журнал Monthly Notices of Royal Astronomical Society.

Ученые назвали планету-рекордсмена NGTS-10b. Ее секрет в том, что от звезды ее отделяет только 2,5 миллиона километров. В Солнечной системе ближе всего к звезде находится Меркурий. При этом от него до Солнца — около 58 миллионов километров, а один оборот занимает почти 88 дней.

NGTS-10b находится на расстоянии больше тысячи световых лет от Земли. По размерам и массе она уступает Солнцу только на треть. Исследователи нашли планету, когда наблюдали за колебаниями в яркости ее звезды — желтого карлика возрастом в 10 миллиардов лет. Кроме всего прочего, они выяснили, что по размерам и массе NGTS-10b уступает Солнцу примерно на треть.

По словам профессора Уорикского университета Джеймса Маккормака, такие планеты как NGTS-10b встречаются крайне редко. Они находятся так близко к своим звездам, что проходят по их дискам, из-за чего теоретически их очень легко найти. На деле же за последние годы исследований астрономам удалось найти только семь планет с орбитальным периодом меньше суток.

При этом отличительной чертой NGTS-10b является то, что ее орбита не обязательно стабильна. Ученые предполагают, что она постепенно сближается с звездой, в результате чего за следующее десятилетие «год» на ней сократится еще на семь секунд. По оценкам астрономов, планета просуществует еще около 38 миллионов лет, после чего упадет в верхние слои атмосферы своей звезды.

NGTS-10b — это горячий юпитер. Так ученые называют газовые гиганты, которые вращаются так близко к своим звездам, что их атмосфера разогревается до температур в 727-1027 градусов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что атмосфера планет состоит из необычных соединений: там могут идти дожди из рубинов или сапфиров, а в основе облаков лежат свинец и стекло.


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