Кто возьмет цемента пачку… 10 23.02.2020, 10:59

2,681

Что не так с распоряжением правительства потреблять «нужные объемы» белорусского цемента?

На Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь опубликовано постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля № 99, которым правительство обеспечило загрузку и сбыт продукции трех белорусских цементных заводов. Документ принят «в целях обеспечения в 2020 году эффективной загрузки субъектов отечественного строительного комплекса, производственных мощностей организаций цементной промышленности, увеличения использования цемента при строительстве объектов транспортной инфраструктуры», пишет realt.by.

Республиканским органам госуправления, подчиненным правительству госорганизациям, облисполкомам, Мингорисполкому поручено обеспечить «в 10-дневный срок заключение подчиненными организациями с организациями-изготовителями договоров поставки цемента, предусмотрев равномерную его выборку в течение 2020 года». Установленные объемы — 3,462 млн тонн.

«Министерству транспорта и коммуникаций, облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить в 2020 году потребление цемента при строительстве (капитальном ремонте, возведении, реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в объемах согласно приложению 2», — говорится в постановлении. Речь идет об общем объеме 402,4 тысячи тонн.

К примеру, Минтранс должен в этом году «потребить» 104,3 тыс. тонн, Госкомимущество (в части холдинга «Белавтодор») — 150,0 тыс. тонн, облисполкомы и Минский горисполком — 148,1 тысяч тонн.

В 2007−2008 годах, в разгар строительного бума, в Беларуси был дефицит цемента. Поэтому власти решили увеличить мощности, модернизировав действующие три завода. Техперевооружение было частично профинансировано за счет ресурсов Экспортно-импортного банка Китая, генподрядчиком выступила китайская компания CITIC Construction. В целом модернизация цементной отрасли в 2008−2013 годах обошлась в 1,2 млрд долларов. Реализация масштабного проекта позволила увеличить совокупные мощности белорусской цементной индустрии до 9 млн тонн в год. Однако отрасль переживала кризисные явления. Беларуси столько цемента было не нужно, а продукт получался все равно довольно дорогим. В итоге заводы терпят убытки, имея серьезную долговую нагрузку.

Суммарные убытки трех цементных заводов в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли более чем в два раза и составили 220 млн рублей. Задолженность по кредитам и займам — более 1 млрд долларов.

В прошлом году государство обеспечило белорусским производителям цемента и финансовую поддержку, и меры нетарифного регулирования, введя лицензирование импорта портландцемента.