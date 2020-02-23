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Трамп призвал расследовать утечку информации о вмешательстве РФ в президентскую кампанию

  • 23.02.2020, 21:45
Трамп призвал расследовать утечку информации о вмешательстве РФ в президентскую кампанию

По словам президента США, он не был ознакомлен со сведениями о попытках Москвы поддержать Сандерса.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал расследовать вероятную утечку конфиденциальной информации во время брифинга для законодателей, посвященного российскому вмешательству в президентскую кампанию 2020 года, передает «Голос Америки».

Беседуя с журналистами перед отлетом из Белого дома (напомним, что президент отправляется с официальным визитом в Индию), Трамп заявил, что не был ознакомлен с разведывательной информацией о том, что Россия стремится поддержать предвыборную кампанию Берни Сандерса.

В пятницу источник в Конгрессе сообщил агентству Reuters, что, как сообщили законодателям представители разведки, Россия, по-видимому, начала пропагандистскую и дезинформационную кампанию, призванную оказать помощь демократу Берни Сандерсу, а также Трампу, ведущему борьбу за переизбрание.


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