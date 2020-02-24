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Зарплаты будут начислять по принципу «хочу дам, хочу не дам?»

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  • 24.02.2020, 8:09
  • 8,344
Зарплаты будут начислять по принципу «хочу дам, хочу не дам?»
КАРИКАТУРА: КАТЕРИНА МАРТИНОВИЧ

Работники бюджетной сферы в шоке от новых расчетников.

Оплата труда бюджетников за минувший месяц рассчитывалась по новым правилам. Ожидалось, что доходы педагогов, медиков и прочих бюджетников как минимум не должны снизиться. В этом их клятвенно заверяли и руководители отраслевых ведомств, и высшие «должностные лица» страны. Что же вышло по факту? Журналисты «Вечернего Бреста» взглянули на новые расчетники, а также расспросили врачей и учителей: что изменилось?

Гимназия

Сразу несколько работниц сферы образования сообщили, что в январе получили меньше на 150-200 рублей. Они предположили, что причина падения именно в новой системе. Подробнее делиться информацией собеседницы отказались. «Директор собирал совещания дважды: когда новую систему анонсировали, а потом еще раз, перед выплатами. Пытался все объяснить, успокаивал: мол, не пугайтесь - где-то упало, где-то выросло, но сумма в итоге останется примерно та же», - говорит учительница Анна.

По ее словам, в расчетниках стало меньше пунктов - ровно в два раза, сейчас их 9 вместо 18. Изменились и некоторые формулировки: «Например, две «премии базовые», за расчетный месяц и предыдущий, а также «премию дополнительную» объединили в одну - она теперь проходит в графе «премия», но сама выплата существенно уменьшилась - со 108 рублей до 22. Вместо надбавки «за категорию» и прочих появились надбавки «за специфику», «за высокие достижения». Здесь суммы выплат остались примерно на уровне декабря.

Поликлиника

Первой зарплаты за 2020 год медики ждали не без опаски, а теперь с некоторым недоверием ждут второй: «Этот месяц (январь. - Ред.) еще не очень показательный, поскольку многим давали премию за декабрь, - говорит брестчанин Андрей, работающий врачом в одном из УЗ. - Но уменьшение существенное. Хотя непосредственно оклад у меня увеличился, но общие выплаты снизились. За январь я получил на руки на 190 рублей меньше, чем за декабрь. И так у многих. Медсестры, насколько я знаю, еще больше потеряли. Остались на прежних выплатах лишь те специалисты, которые немного получают - в районе 500-600 рублей. Им примерно столько и платят, сколько платили до «реформы».

А что обещало правительство?

«Изменения в оплате труда работников бюджетных организаций не приведут к снижению уровня доходов этой категории населения. Об этом говорит пункт 12 указа Лукашенко, который обязателен для исполнения всеми руководителями бюджетных организаций Беларуси», - заявлял первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

В чем суть «новаций»?

Новая система предполагает, что оплата труда будет состоять из нескольких элементов: оклада, стимулирующих (надбавки и премия) и компенсирующих (доплаты) выплат. Стабильная часть оклада составит 50-60 % всего заработка, который должен вырасти за счет того, что на смену тарифной ставке первого разряда придет базовая ставка. Она существенно выше тарифной, и ее размер ежегодно, с 1 января, будет определять правительство. Вместо 27-разрядной единой тарифной сетки вводится 18-разрядная. Часть стимулирующих выплат устанавливается централизованно. Но при этом расширяются права руководителей бюджетных организаций по установлению доплат и надбавок

Мониторинг на предмет действия новой системы оплаты труда провели и в Комитете госконтроля. Как сообщается на сайте КГК по результатам мониторинга, «бюджетные организации столкнулись с определенными трудностями при начислении заработной платы. В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года». По мнению контролеров, это связано в том числе с тем, что «наниматели недостаточно хорошо разъяснили, почему в январских зарплатах произошли отклонения от декабрьских и что они объективно должны быть», - отметили в КГК.

Будет ли по принципу «Хочу дам, хочу не дам»?

Очевидно, и педагогов, и медиков волнует вот еще какой вопрос. Десятки лет размеры оплаты труда централизованно определяло Министерство труда и социальной защиты. Сейчас руководителям ряда госорганов делегировано право определять тарифные разряды по тем должностям, которые перечислены в указе, как и размер дополнительных стимулирующих выплат. К примеру, премия составляет всего 5 процентов от оклада вместо 20, но при этом есть ряд других компенсирующих и стимулирующих выплат, которые будут определяться администрациями самих учреждений. Не станут ли их руководители злоупотреблять своим правом? Например, чтобы сэкономить фонд оплаты труда.

Министерству труда и социальной защиты пришлось признать, что «отдельные факты неправильного начисления работникам заработной платы все же имеют место».


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