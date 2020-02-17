Как бюджетники реагируют на зарплаты по «системе Робина Гуда» 21 17.02.2020, 8:24

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ТАТЬЯНА СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: «РАДЫЁ РАЦЫЯ»

Вместо обещанного повышения зарплат вышло так, что все получили в разы меньше.

Власти с 1 января решили рассчитывать зарплаты бюджетников по-новому. На днях работники бюджетной сферы получили свои первые выплаты за январь и совсем им не обрадовались. Новую систему оплаты труда уже окрестили «системой Робина Гуда», когда от высоких зарплат отняли, а к маленьким прибавили.

Сайт Charter97.org поговорил с координатором БХД по Витебской области и педагогом с многолетним стажем Татьяной Северинец о ситуации белорусских бюджетников.

- Вместо обещанного повышения зарплат вышло так, что все получили в разы меньше. Для людей это большие потери и неизвестно, где заработать те деньги, которые не доплатили. Как всегда у нас сначала прыгают, а потом говорят «гоп».

А что касается «робингудовской» системы, мне кажется, имя знаменитого героя с этой ситуацией ничего общего не имеет. То, что происходит — это некрасиво и противоречит его же образу.

Как говорят мои дочки, которые тоже преподают, сама система расчета зарплат мотивирует учителей к «творчеству», к работе вне своих рабочих часов.

Как вообще работает система? Есть определенная ставка, как и было раньше. А дальше насчитывается надбавка за различные достижения, работы, олимпиады. Если этого всего нет, то насчитывается только то, что ты наработал. В соответствии c новыми правилами и трудовые договоры должны быть другие. Сейчас получилось, что много кто получил аж на 300 рублей меньше. Тут не сработала администрации, до которых не довели ни фонд этих зарплат, ни критерии, по которым нужно выплачивать, а там должен быть должный расчет по каждому пункту. Я сама участвовала при разработке этих критериев со стороны профсоюзов и знаю, сколько стоит каждый балл надбавок.

Учителя всегда получали почти на уровне техничек. А то, что сейчас произошло с зарплатами, просто неправильно. Это недоработка именно администрации, в которой кто-то не пошевелился. Они должны ответственно к этому подходить. В каждой школе почти 100 работников, которые зависят от администрации.

- Лично Лукашенко требовал от Минтруда, чтобы бюджетники ничего не потеряли, а тут вышло наоборот.

- У нас всегда так. Кто-то сказал: «Ставка значит ставка». Они выплатили и довольны. В минских школах, учителя разозлились и требовали Карпенко показать декларацию о доходах. Значит, местные администраторы так не доработали, именно они ответственны за эту ситуацию. А то, что сказал Лукашенко, то чхать они хотели на его угрозы. Чем дальше, тем более убеждаюсь, что у нас не работает система именно на этом среднем уровне.

- Были случаи, когда разозлившихся пробовали добить с помощью коллектива, говорили, чтобы те молчали. Как бы вы прокомментировали эти методы?

- Когда я начальник и в чем-то ошиблась, а люди уже начали бухтеть, понятно, я использую все административные меры, чтобы их приткнуть.

Если люди согласны участвовать в таких вещах — пусть получают копейки, нет у них гордости. У нас какая система: вы чем-то недовольны, значит, нужно карать, занять и так далее. Когда люди осуждают тех, кто выступил против несправедливого отношения, то это уже совсем «советский союз».

Если говорить о зарплатах — это уже совсем другая история, сколько должен зарабатывать человек, который работает с детьми. Он должен зарабатывать несравнимо выше, чем эти ставки.

- Как вообще вы оцениваете ситуацию с учителями?

- При нынешней системе оплаты, если учителя сами не будут шевелиться и заниматься только тем, что есть, это будет голенький оклад 400-600 рублей. Это такое принижение, что тяжело говорить и думать, учитывая, как поднялись цены на все, насколько дорогая жизнь и что человек может себе позволить.

Наше министерство труда необразованное и когда они что-то хорошее придумывают, то это все равно позор. Тем, кто старательно работает, не выступает, все на себя берет, он будет зарабатывать. Остальные будут получать жалкие копейки.

- Лукашенко сам когда-то сказала, что если мы потеряем учителей, то «будем ходить пьяные и дурные». Не идет ли он в этом направлении?

- Руководители не умет делать так, чтобы люди не ходили пьяные и дурные. При всех новых технологиях, они не умеют организовать работу и оплату, чтобы не принижать человека. Для них человек — это не создатель, а винтик, который можно поменять, если ему что-то не нравится: «Ваше место пустым не будет». Не привыкли они относиться к людям, как личностям. Эту всю систему нужно вместе с Лукашенко смести и выкинуть вон, чтобы не воняло и не видно было, как ядерные отходы.

- Как учителя могут бойкотировать такую политику? Что они могут сделать?

- Нужно, чтобы они не боялись брать ответственность в свои руки и начали возмущаться. Если боишься, то стань тем, кто громче всех кричит. Нужно вытиснуть из себя раба, как говорил Антон Чехов.