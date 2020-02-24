Бойкот белорусами техосмотра вызвал абсурдные меры ГАИ 31 24.02.2020, 8:31

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Как автовладельцев заставляют проходить техосмотр.

Не первый год чиновники констатируют, что игнорирование процедуры техосмотра приобрело массовый характер. И пока белорусские автовладельцы с замиранием сердца ждут, что уплату дорожного сбора отвяжут от техосмотра, власть не дремлет и "придумывает", как заставить платить.

В редакцию Автобизнеса обратился житель Зельвы, который не так давно повстречал на дороге сотрудника ГАИ. Встреча была кратковременной, но имела продолжение в весьма неблагоприятном ключе.

"Это что, пожизненный запрет?"

"У меня в собственности имеется мотоцикл. К его техническому состоянию отношусь с должным вниманием - руки у меня растут из правильного места, но эксплуатирую его довольно редко. Техосмотр на мотоцикле последний раз проходил несколько лет назад. Времена нынче трудные, денег на уплату дорожного налога у меня нет. Пенсия маленькая, и так на жизнь в обрез.

Как-то поехал по делам, туда-обратно расстояние два километра. На дороге меня остановил инспектор ГАИ. Проверил документы - техосмотр не пройден, а значит, допуск к участию в дорожном движении, по словам инспектора, запрещен. С нарушением согласился, глупо было бы утверждать обратное. Штраф заплатил и забыл. Но встреча с инспектором через какое-то время напомнила о себе. Пришло письмо с каким-то официальным документом от ГАИ.

Как следует из документа, мне выдали запрет на использование мотоцикла с момента получения этого письма из ГАИ по причине отсутствия техосмотра. Только я в замешательстве: это что, пожизненный запрет? Дата, до которой наложен запрет, не указана, условия снятия запрета не обозначены. Как мне быть и законны ли такие требования - обязывать людей делать то-то и то-то? Пока этот документ пылится на полке, но скоро весенне-летний сезон, снова велик соблазн сесть на мотоцикл. Что будет, если я проигнорирую такое требование?", - спрашивает водитель по имени Иван.

Меж тем в государственном бюджете за 2019 год пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении - это более половины доходов Республиканского дорожного фонда.

В СМИ последнее время неоднократно сообщалось о том, что количество водителей, управляющих транспортными средствами без допуска к участию в дорожном движении, неуклонно растет. Некоторые чиновники обозначили данное явление как приобретающее стабильный и угрожающий характер.

В основном логика водителей, игнорирующих уплату налога и прохождение ТО, сводится к тому, что персональная встреча с инспектором ГАИ на дорогах явление нечастое, можно спокойно кататься до первого штрафа - заплатить 1-3 б.в. в любом случае дешевле, чем дорожный сбор с техосмотром. А дальше у каждого свои соображения насчет неуплаты: финансовые трудности, принципиальная позиция и т.п. Но повторный штраф в 2-5 б.в. экономию на налогах существенно сокращает.

В описываемой нами ситуации сотрудник ГАИ после привлечения водителя к ответственности выписал еще и предписание, которое направил по почте нарушителю. Чем регламентируется выдача такого документа и к чему он обязывает? Уж не способ ли это заставить автовладельцев платить? Ответ - скорее да, чем нет. И вот почему.

В соответствии с Законом РБ об органах внутренних дел Республики Беларусь сотрудники милиции наделены правом временно ограничивать, а также запрещать движение по дорогам транспортных средств, если их конструкция или техническое состояние не отвечают требованиям технических нормативных правовых актов (ст.25 Закона). По ПДД (п.10.3) водителю также запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, не прошедшем техосмотр и процедуру выдачи разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

Потери несоизмеримы?

А теперь представим материальные потери, когда водитель уже при наличии такого официального и неисполненного требования вновь встречает на своем пути инспектора ГАИ. Это штраф и по ч.9 ст.18.12 КоАП (без допуска повторно в течение года) - от 2 до 5 базовых величин, и по ст.23.1 КоАП (невыполнение предписания) - до 20 базовых.

По максимуму можно "влететь" на 25 базовых величин, а это без малого 675 белорусских рублей на сегодня. В таком случае дешевле и дорожный налог заплатить, и техосмотр пройти. А значит, выдача таких предписаний - это самый что ни есть способ заставить платить. Причем способ, который реализуется. Не массово пока, но это, возможно, до поры до времени.

Раньше такая методика практиковалось редко, но, видимо, желание чиновников заставить граждан соблюдать установленные процедуры для допуска к участию в дорожном движении побудило прибегнуть к такому инструменту.

Не сообщил в ГАИ об исполнении - получи штраф?

При исполнении изложенных в предписании требований ограничения, указанные в нем, снимаются. Но тут важно знать, что владелец транспортного средства обязан проинформировать орган, вынесший предписание, о его исполнении. Поэтому если водитель и налог заплатил, и ТО прошел, но забыл уведомить ГАИ о выполнении, то и в этом случае вполне реально "попасть" на 25 базовых величин, о чем сказано в ст.23.1 КоАП.

В ситуации с Иваном срок исполнения предписания почему-то не установлен, и это, на наш взгляд, неправильно. В данном случае или должен быть установлен конкретный срок выполнения требований, или должно быть указано: "запретить участие в дорожном движении до выполнения требований". В других подобных документах, имеющихся в распоряжении редакции Автобизнеса, такие сроки обозначены:

Хотя и здесь внимательный читатель "косячок" ГАИ найдет: дата обозначена, а вот год - нет. Понимай как хочешь. И при наличии юриста (а может, и без него) с таким предписанием от ГАИ можно спорить вполне обоснованно.

По нашей информации из источников в Госавтоинсппекции, процедура выдачи подобных предписаний применяется в основном к злостным нарушителям, хотя и по единичным, как в нашем случае, нарушениям выдавать предписание не запрещается. И это право инспектора, а не его обязанность в соответствии с п.11 Положения о Госавтоинспекции. Поэтому к кому-то применяют данное право, а к кому-то - нет. Все по желанию инспектора.

Станут ли платить, когда дорожный налог отвяжут от техосмотра?

Этот вопрос, так сказать, риторический. Но предположим и такой вариант развития событий.

Допустим, водитель пройдет техосмотр, а потом попадется инспектору ГАИ. Тот "покопается" в базе данных и выяснит, что плата за участие в дорожном движении не внесена. Проектом указа в настоящий момент предусмотрено, что за нарушение порядка оплаты за календарный месяц придется заплатить в двойном размере согласно Приложению №2.

То есть если у вас автомобиль массой от 1,5 до 2 тонн, придется заплатить одну базовую величину - указом это обозначено как плата в двойном размере, которая не может налагаться чаще одного раза в течение месяца. Это даже не штраф в обычном понимании, а предполагаемая в проекте экономическая санкция, подлежащая уплате в течение 30 дней. Впрочем, пока это лишь теория, поскольку вопрос с принятием указа затянулся.