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В Южной Корее стремительно распространяется коронавирус

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  • 24.02.2020, 9:25
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В Южной Корее стремительно распространяется коронавирус
Фото: Reuters

Количество зараженных достигло 763 человек.

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Южной Корее выросло на 161 до 763 человек, сообщают в понедельник, 24 февраля, органы здравоохранения этой страны. Еще два человека скончались в результате вызываемого вирусом тяжелого легочного заболевания, общее число умерших составило семь человек, сообщает dw.com.

Южная Корея уже заняла второе место после Китая по количеству инфицированных. Большинство случаев зафиксированы в районе четвертого по величине южнокорейского города Тэгу с населением около 2,5 млн человек.

Главным источником распространения вируса считается действующая в этом городе и его окрестностях христианская секта "Синчонджи". Предполагается, что первой зараженной была 61-летняя верующая, продолжавшая участвовать в духовных собраниях, несмотря на проявленные симптомы заболевания. За минувшие сутки среди адептов этой секты выявлено 129 случаев инфекции COVID-19.

Ситуация в Китае

В Китае от последствий легочного заболевания COVID-19 скончались еще 150 человек,  сообщают органы здравоохранения КНР. Зарегистрировано еще 409 новых случаев инфицирования. Общее количество подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 77 152 человек, 2592 заболевших умерли.

Общее количество инфицированных коронавирусом COVID-19 по всему миру на утро 24 февраля превысило 79 500 человек. При этом 25 000 человек уже выздоровели.

Между тем власти 11-миллионного города Ухань, откуда распространилась инфекция, сообщили, что тем приезжим, у кого не нашли вирус, разрешат покинуть карантинную зону.

Вирус распространяется в Иране и Италии

Ранее, 23 февраля, сообщалось, что из-за вспышки коронавируса закрыли свои границы с Ираном Турция, Пакистан и Афганистан. О закрытии иранско-армянской границы на две недели, а также прекращении авиасообщения между странами сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Грузия ввела ограничения на авиасообщение с Ираном, где заражение коронавирусом зафиксировано более чем у 40 человек. Восемь человек скончались.

В Европе на первое место по распространению коронавируса вышла Италия, где подтверждено около 160 случаев, три человека скончались, состояние 26 критическое. Вспышка затронула в основном две итальянские провинции Ломбардию и Венето. Власти закрыли 11 городов. В Венеции отменен карнавал.


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