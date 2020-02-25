закрыть
25 февраля 2020, вторник, 13:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Бегают, как обезьяны, с толщиномером вокруг 20-летних машин»

22
  • 25.02.2020, 8:51
  • 16,144
«Бегают, как обезьяны, с толщиномером вокруг 20-летних машин»

Откровения белорусского «перекупа».

Не всякий "перекуп" согласится пообщаться с журналистом. Однако корреспонденту abw.by на условиях анонимности удалось поговорить с человеком, который уже не первый год занимается продажей автомобилей и изнутри знает, какие изменения происходят на рынке.

Все меньше хороших машин

- В Беларуси лучше всего продаются машины за 2000-5000 долларов. В этом диапазоне работает большая часть "перекупов". Конкуренция огромная, "выловить" хороший вариант в интернете сложно. Самые выгодные машины продаются в течение нескольких часов. Есть коллеги, которые покупают автомобили не глядя. Договариваются по телефону и сразу отправляют задаток. Бывает, попадается хороший вариант, а иногда "попадают" на деньги.

Самые выгодные автомобили, как правило, покупаются по-другому: предлагают знакомые, знакомые знакомых и так далее. Это те авто, которые до объявлений в интернете не доходят.

Кто-то сотрудничает с эвакуаторщиками - те, естественно, не за спасибо "подгоняют" клиента. Еще лучше иметь своих людей в страховой сфере. Агенты "сливают" номер телефона владельца, а "перекуп" тем временем уже знает, сколько тот получит по страховке.

Только с переоформлением

Еще одна сложность, с которой все чаще приходится сталкиваться, - нежелание людей продавать машину без переоформления. Все боятся последствий, людей понять можно. Но и мы в таком случае рискуем не меньше. Некоторых удается убедить деньгами: "Не хочешь продавать так, скидывай цену". Если продавец совсем несговорчивый, а вариант интересный, приходится оформлять машину на "вешалку".

Еще есть проблема в том, что с каждым годом "живых" машин становится все меньше. По телефону машина "огонек", а приезжаешь смотреть - откровенный хлам. Но при этом все любят жаловаться именно на "перекупов", хотя в большинстве случаев машина "из-под хозяина" выглядит удручающе. И не важно, сколько лет человек на ней ездит. Наш покупатель любит, когда машина долго была у одного человека, но поверьте, это далеко не всегда гарантия ее сохранности.

Пробег не больше 300.000 км

Самое интересно, что за последние годы число желающих купить 10-20-летний автомобиль в состоянии нового только растет. Представьте: продаешь 20-летний автомобиль за 3000 долларов, а его приезжают смотреть "умники" и как обезьяны бегают вокруг с толщиномером.

Недавно продавал 18-летнюю дизельную машину с пробегом 440 тысяч километров. Состояние было очень хорошее, салон в идеале. Сам видел, что у других машин в продаже с пробегом якобы 250-300 тысяч состояние в целом и салона в частности хуже. Эта машина продавалась достаточно долго, вроде прицепиться было не к чему, но цифры пробега отпугивали. Все хотят видеть на машине любого класса и возраста пробег не более 300 тысяч. Это какой-то психологический барьер.

Когда слышишь, что человек уже полгода и больше ищет машину и не может найти, становится ясно, что он вообще вряд ли когда-либо купит себе автомобиль. У таких есть возможность купить машину за 2000-3000 долларов, а желания и запросы - будто смотрят что-то за 10.000.

Еще один тренд - увеличение количества "профессиональных" осмотрщиков. Как правило, они приезжают смотреть машину сами, в то время как заказчик может находиться в другом городе. Некоторые автоподборщики разбираются в машинах как свинья в апельсинах. Только и умеют, что тыкать толщиномером и подключать диагностику через мобильник. В принципе им этого хватает.

Человек фотографирует исключительно "косяки", потертости и, конечно же, показания толщиномера. На положительном внимание не заостряют. Сами понимаете, какое потом впечатление о машине сложится у заказчика, когда ему крупным планом показывают только проблемные места.

В разговоре один такой осмотрщик признался, что он не особо заинтересован в том, чтобы человек взял ту или иную машину. Ему ведь платят за сам осмотр, а там не важно, понравится клиенту авто или нет. Сказал: "Мне даже проще, когда не покупают. Потом хоть не будет претензий, если вдруг что-то не усмотрел".

Также популярность набирают "автокомисы". По факту это те же "перекупы", только легализованные. Плюс площадок в том, что они могут продать авто в кредит, обменять или выкупить. Среди их владельцев хватает как бывших, так и действующих перегонщиков и "перекупов".

Мелкие "перекупы" тоже иногда продают авто через комиссионки. Некоторые люди принципиально не готовы купить машину у "перекупа", и тогда продажа через "автокомис" становится хорошим вариантом, хотя и приходится делиться. Многие перегонщики машин из Европы тоже стараются там продавать машины. Договор заключается между площадкой и юридическим владельцем, теперь это "льготники". Фактический владелец нигде не "светится", все довольны.

В целом последние полгода-год рынок наконец-то более-менее ожил и стабилизировался после всех событий 2014-2015 годов. В ходу дешевые машины, а после выхода 140-го указа заметно увеличился поток авто из Европы и США. Автомобили из России - редкость.


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников