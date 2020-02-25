«Бегают, как обезьяны, с толщиномером вокруг 20-летних машин» 22 25.02.2020, 8:51

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Откровения белорусского «перекупа».

Не всякий "перекуп" согласится пообщаться с журналистом. Однако корреспонденту abw.by на условиях анонимности удалось поговорить с человеком, который уже не первый год занимается продажей автомобилей и изнутри знает, какие изменения происходят на рынке.

Все меньше хороших машин

- В Беларуси лучше всего продаются машины за 2000-5000 долларов. В этом диапазоне работает большая часть "перекупов". Конкуренция огромная, "выловить" хороший вариант в интернете сложно. Самые выгодные машины продаются в течение нескольких часов. Есть коллеги, которые покупают автомобили не глядя. Договариваются по телефону и сразу отправляют задаток. Бывает, попадается хороший вариант, а иногда "попадают" на деньги.

Самые выгодные автомобили, как правило, покупаются по-другому: предлагают знакомые, знакомые знакомых и так далее. Это те авто, которые до объявлений в интернете не доходят.

Кто-то сотрудничает с эвакуаторщиками - те, естественно, не за спасибо "подгоняют" клиента. Еще лучше иметь своих людей в страховой сфере. Агенты "сливают" номер телефона владельца, а "перекуп" тем временем уже знает, сколько тот получит по страховке.

Только с переоформлением

Еще одна сложность, с которой все чаще приходится сталкиваться, - нежелание людей продавать машину без переоформления. Все боятся последствий, людей понять можно. Но и мы в таком случае рискуем не меньше. Некоторых удается убедить деньгами: "Не хочешь продавать так, скидывай цену". Если продавец совсем несговорчивый, а вариант интересный, приходится оформлять машину на "вешалку".

Еще есть проблема в том, что с каждым годом "живых" машин становится все меньше. По телефону машина "огонек", а приезжаешь смотреть - откровенный хлам. Но при этом все любят жаловаться именно на "перекупов", хотя в большинстве случаев машина "из-под хозяина" выглядит удручающе. И не важно, сколько лет человек на ней ездит. Наш покупатель любит, когда машина долго была у одного человека, но поверьте, это далеко не всегда гарантия ее сохранности.

Пробег не больше 300.000 км

Самое интересно, что за последние годы число желающих купить 10-20-летний автомобиль в состоянии нового только растет. Представьте: продаешь 20-летний автомобиль за 3000 долларов, а его приезжают смотреть "умники" и как обезьяны бегают вокруг с толщиномером.

Недавно продавал 18-летнюю дизельную машину с пробегом 440 тысяч километров. Состояние было очень хорошее, салон в идеале. Сам видел, что у других машин в продаже с пробегом якобы 250-300 тысяч состояние в целом и салона в частности хуже. Эта машина продавалась достаточно долго, вроде прицепиться было не к чему, но цифры пробега отпугивали. Все хотят видеть на машине любого класса и возраста пробег не более 300 тысяч. Это какой-то психологический барьер.

Когда слышишь, что человек уже полгода и больше ищет машину и не может найти, становится ясно, что он вообще вряд ли когда-либо купит себе автомобиль. У таких есть возможность купить машину за 2000-3000 долларов, а желания и запросы - будто смотрят что-то за 10.000.

Еще один тренд - увеличение количества "профессиональных" осмотрщиков. Как правило, они приезжают смотреть машину сами, в то время как заказчик может находиться в другом городе. Некоторые автоподборщики разбираются в машинах как свинья в апельсинах. Только и умеют, что тыкать толщиномером и подключать диагностику через мобильник. В принципе им этого хватает.

Человек фотографирует исключительно "косяки", потертости и, конечно же, показания толщиномера. На положительном внимание не заостряют. Сами понимаете, какое потом впечатление о машине сложится у заказчика, когда ему крупным планом показывают только проблемные места.

В разговоре один такой осмотрщик признался, что он не особо заинтересован в том, чтобы человек взял ту или иную машину. Ему ведь платят за сам осмотр, а там не важно, понравится клиенту авто или нет. Сказал: "Мне даже проще, когда не покупают. Потом хоть не будет претензий, если вдруг что-то не усмотрел".

Также популярность набирают "автокомисы". По факту это те же "перекупы", только легализованные. Плюс площадок в том, что они могут продать авто в кредит, обменять или выкупить. Среди их владельцев хватает как бывших, так и действующих перегонщиков и "перекупов".

Мелкие "перекупы" тоже иногда продают авто через комиссионки. Некоторые люди принципиально не готовы купить машину у "перекупа", и тогда продажа через "автокомис" становится хорошим вариантом, хотя и приходится делиться. Многие перегонщики машин из Европы тоже стараются там продавать машины. Договор заключается между площадкой и юридическим владельцем, теперь это "льготники". Фактический владелец нигде не "светится", все довольны.

В целом последние полгода-год рынок наконец-то более-менее ожил и стабилизировался после всех событий 2014-2015 годов. В ходу дешевые машины, а после выхода 140-го указа заметно увеличился поток авто из Европы и США. Автомобили из России - редкость.