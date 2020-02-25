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«У чиновников в Гомеле крышу сорвало окончательно»

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  • 25.02.2020, 9:05
  • 7,388
«У чиновников в Гомеле крышу сорвало окончательно»
Фото: БЕлта

Так и живем.

700 тысяч долларов готовы потратить гомельские власти на строительство флагштока.

«У чинуш в Гомеле крышу сорвало окончательно. Сперва туалет за $1млн. построили, теперь это. Может это из-за того, что они чувствуют свою безнаказанность?», — пишет телеграмм-канал «Типичная Беларусь».

«Ну вот кто их может отчитать за такое транжирство?

Горожане? Не смешите, они их даже слушать не будут.

Царь? Тот далеко. Да и дачный сезон скоро начинается. Он занят мыслями о том, сколько арбузов посадить на своем огороде и кто этот урожай будет собирать.

Но вы сильно не отчаивайтесь. Еще немного придется потерпеть. В стране денег нет ни на дороги, ни на школы, ни на садики, ни на детские площадки. Всем сейчас тяжело. В мире кризис, нефть нам дешево перестали продавать, скидку по газу мы не выбили. Сами знаете, как сейчас тяжело с деньгами в стране. Так что не унывайте, главное что войны нет.

Так и живем».


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