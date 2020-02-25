На президентских выборах за Зеленского готовы проголосовать 24,8% украинцев 24 25.02.2020, 13:32

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Владимир Зеленский

Новые рейтинги опубликовал Киевский международный институт социологии.

Согласно последним опросам Киевского международного института социологии (КМИС), 24,8% украинцев готовы были бы поддержать на президентских выборах действующего главу государства Владимира Зеленского, если бы они прошли в феврале 2020 года, сообщает zn.ua.

При этом, 7,3% респондентов заявили, что проголосовали были за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, 6,5% за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко, 3,9% - за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко.