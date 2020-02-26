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Что самолет Пригожина делал две недели в Вильнюсе?

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  • 26.02.2020, 13:10
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Что самолет Пригожина делал две недели в Вильнюсе?

Литовские эксперты обсудили основные версии.

В аэропорту Вильнюса был замечен частный самолет российского олигарха Евгения Пригожина. Обслуживанием борта, возможно, занималась литовская компания, принадлежащая одному из богатейших бизнесменов этой страны. Сам же Пригожин и его самолет с 2019 года находятся под санкциями США.

Личный борт Евгения Пригожина Hawker 800 был замечен агентством Scanpix в аэропорту Вильнюса 8 февраля. Частный самолет, зарегистрированный на Каймановых островах, с 2017 года совершал регулярные полеты на Ближний Восток, в Центрально-Африканскую республику, Египет, Ливию, Сирию, Судан и страны Европы – Испанию, Грецию, Эстонию и Россию, сообщает currenttime.tv.

Изначально была информация, что самолет совершил вынужденную посадку в Литве, поскольку требовал ремонта. Но компании по обслуживанию стали отрицать, что проводили с самолетом какие-то действия.

Сам Пригожин и конкретно этот самолет находятся под американскими санкциями, и в Литве эта стоянка вызвала большой скандал. Политики литовского Сейма подали запрос премьер-министру с просьбой ввести против Пригожина национальные персональные санкции.

Против Пригожина и "Агентства интернет-исследований", более известного как "фабрика троллей", Министерство финансов США ввело санкции за попытку вмешательства в выборы американского президента в 2016 году. Пригожина также связывают с так называемой группой "ЧВК Вагнера".

"Одна из компаний Avia Solutions group публично заявила, что к ним обращались по поводу ремонта этого самолета, но они посмотрели, что этот самолет под санкциями, и не взялись его ремонтировать. Возникает вопрос, что этот самолет делал две недели здесь", – говорит старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичус.

Хотя технически прибытие самолета Пригожина в Вильнюс не нарушило литовского законодательства, ситуация вызвала большой общественный резонанс.

"Те, кто интересуются событиями в Украине, те, кто следит за политикой России, знают, что Пригожин не самый последний человек в вертикали власти, человек, связанный с поддержкой конфликтов. И поэтому Литва, поддерживая Украину, поддерживая принципы международного законодательства, мы приходим к тому, что вопрос нахождения и ремонта этого самолета на территории Литвы это в большей мере моральный вопрос", – отмечает политический обозреватель, журналист издания "Новая газета Балтия" Виктор Денисенко.

Группа депутатов литовского парламента потребовала внести Пригожина в черный список и запретить ему въезд в Литву, а его самолет арестовать. Политические же оппоненты считают, что никаких нарушений тут нет.

"У нас есть одна правая партия, литовские консерваторы, и они думают, что они единственные, кто будет спасать Литву от выдуманного врага… Надо на все смотреть разумно, не переступать черту, соблюдать все европейские законы и решения, но не надо делать из всех врагов", – говорит депутат парламента Литвы Артурас Скарджюс.

Литовские журналисты указывают, что самолет Пригожина мог прилететь в вильнюсский аэропорт, чтобы пройти техническое обслуживание. Им могли заниматься компании литовского холдинга Avia Solutions Group. Это большой международный холдинг, один из лидеров по техническому обслуживанию самолетов. Компания и ее дочерние предприятия занимаются ремонтом самолетов, подготовкой персонала, поставками и заправкой топлива, чартерными перевозками, а еще развитием аэропортов.

В 2019 году глава правления Avia solutions group Гядиминас Жемялис вошел в тройку богатейших бизнесменов Литвы. Еще в 2018 году возникли подозрения, что Avia solutions может быть связана с Министерством обороны России, при том, что у компании были контракты на поставку топлива и на другие услуги с Министерством обороны Литвы. Началась проверка того, не угрожает ли эта компания интересам национальной безопасности Литвы.

В Литве дешевле

У Avia solutions есть как техническая база для ремонта самолетов Hawker 800, так и сертификат для эксплуатации самолетов, зарегистрированных, как борт Пригожина, на Каймановых островах. Но в компании отрицают факт обслуживания этого самолета.

"Они обратились, мы официально им отказали, сказав, что они не прошли эти все процедуры, базы данных, и мы отказались. Я не могу говорить за другие компании, к кому они обратились, и кто что-то им делал. Но из наших компаний ни одна с этим самолетом не связана, не обслуживала, и никаких услуг мы им не давали", – сказала нам пресс-секретарь Avia solutions group Вилма Вайтекунайте.

Она допускает, что самолет Пригожина мог использовать вильнюсский аэропорт как дешевую парковку. "Цены стоянки в Вильнюсе, в Москве и, допустим, в Германии, получается, что Литва самая дешевая. И для них это самый ближайший такой", – говорит Вайтекунайте.

В Avia solutions отмечают, что они не единственные, кто может обслуживать такие самолеты, но у других компаний по техническому обслуживанию воздушных судов в Литве нет необходимых разрешений для эксплуатации самолетов Hawker 800B, как у Евгения Пригожина. Это подтвердил представитель Администрации гражданской авиации Литвы Видмантас Плета.

"Было публично сказано, что им не позволяют расширяться в литовских аэропортах литовских из-за того, что эта компания из-за своих связей представляет угрозу национальной безопасности. Известно, что эта компания строила четвертый аэропорт в Москве. То есть работала с господином Чемезовым, с его структурами. А Чемезов, это Ростех, это оборонная промышленность России. Есть и другие компании, которые, связаны и с Avia solutions групп, и с оборонным комплексом России", – продолжает аналитик Марюс Лауринавичус.

Дочерняя компания Avia solutions, Helisota, в 2016 году выиграла конкурс на обслуживание вертолетов Военно-воздушных сил Литвы, но одним из поставщиков услуг оказался Уральский завод гражданской авиации, контракт был расторгнут, а командующий ВВС Литвы Аудронис Навицкас был отправлен в отставку.

В 2018 году в аэропорту Вильнюса уже обслуживали частный самолет Евгения Пригожина. По официальной информации, тогда он тоже приземлился в Литве из-за технических неполадок и требовал ремонта. Самолет чинила дочерняя компания Avia Solutions, Jet MS.

19 февраля в парламенте Литвы прошло заседание комиссии по национальной безопасности. На нем Евгения Пригожина и его имущество было предложено внести в общий черный список Евросоюза.


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