Стрельба в Горках: что произошло?7
- 26.02.2020, 19:11
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Люди слышали звуки выстрелов, человек с огнестрельным ранением в реанимации.
В среду 26 февраля в Горках в районе академии (возле дачного массива) люди слышали выстрел (или выстрелы), сообщают Horki.info.
Рассказывают, что утром там был перекрыт участок дороги, стояли люди в форме правоохранителей.
По предварительной информации, в том, что произошло, будет разбираться Следственный комитет. В приемном покое Горецкой районной больницы сообщили, что туда поступил с огнестрелом пациент — он в реанимации.