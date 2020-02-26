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Стрельба в Горках: что произошло?

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  • 26.02.2020, 19:11
  • 7,045
Стрельба в Горках: что произошло?

Люди слышали звуки выстрелов, человек с огнестрельным ранением в реанимации.

В среду 26 февраля в Горках в районе академии (возле дачного массива) люди слышали выстрел (или выстрелы), сообщают Horki.info.

Рассказывают, что утром там был перекрыт участок дороги, стояли люди в форме правоохранителей.

По предварительной информации, в том, что произошло, будет разбираться Следственный комитет. В приемном покое Горецкой районной больницы сообщили, что туда поступил с огнестрелом пациент — он в реанимации.


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