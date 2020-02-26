Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Москву из-за проблем с двигателем 5 26.02.2020, 19:45

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Sukhoi Superjet 100

У очередного российского пассажирского самолета возникли технические проблемы.

Экипаж самолета SSJ-100, который вылетел из аэропорта Шереметьево в Пермь, принял решении о возвращении в Москву.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, причиной стали возникшие проблемы с двигателем.

По данным ТАСС, лайнер сел в Москве около 19:20 по Минску.

По данным онлайн-табло Шереметьево, SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU-1204, вылетел из Москвы в 17:55.