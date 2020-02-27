Эксперты: Беларусь постепенно превращается в лесостепь 13 27.02.2020, 8:16

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Среднегодовая температура в стране растет примерно на 0,5 градуса за 10 лет.

Климат Беларуси постепенно становится подобным климату лесостепей, считает директор ГНУ "Институт природопользования НАН Беларуси", заведующий Центра климатических исследований, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Лысенко, сообщает interfax.by.

"Возрастает температура, увеличивается влагоемкость атмосферы, больше испаряется влаги, осадков выпадает меньше. Таким образом происходит иссушение территории. Климат Беларуси становится подобным климату лесостепей", - рассказал Лысенко журналистам на пресс-конференции в Минске.

По его словам, на данный момент этим процессам больше подвержены южные регионы, где наиболее быстро идет потепление. "Но будет продвижение этих условий лесостепей и на север", - отметил Лысенко.

Он добавил, что среднегодовая температура в Беларуси растет примерно на 0,5 градуса за 10 лет, наиболее быстро происходит рост летней температуры – на 0,65-0,7 градуса за 10 лет.