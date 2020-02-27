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Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции отбили еще один город у Асада

  • 27.02.2020, 12:59
Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции отбили еще один город у Асада

Он находится на пересечении двух крупных трасс, ведущих из Алеппо на запад и юг Сирии.

В Идлибской зоне деэскалации отряды умеренной сирийской оппозиции вернули контроль над городом Серакиб.

В Серакибе пересекаются две крупные трассы М4 (Алеппо-Латакия-Хама) и М5 (Алеппо-Дамаск), ведущие из города Алеппо на запад и юг Сирии, отмечает агентство «Анадолу».

Вечером в среду, 26 февраля, после ожесточенных боев отряды оппозиции вошли в пригороды Серакиба, а затем прорвали оборону сторонников Асада в центре населенного пункта.

Тем временем, сторонники Асада при поддержке ВКС России и проиранских отрядов наемников под командованием офицеров КСИР за сутки захватили до 20 селений на юге зоны деэскалации.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду дал понять, что он может попытаться оспорить контроль России над сирийским воздушным пространством, заявив, что ищет способы нанести удар по атакующим сирийским правительственным силам.


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