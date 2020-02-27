Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции отбили еще один город у Асада 27.02.2020, 12:59

Он находится на пересечении двух крупных трасс, ведущих из Алеппо на запад и юг Сирии.

В Идлибской зоне деэскалации отряды умеренной сирийской оппозиции вернули контроль над городом Серакиб.

В Серакибе пересекаются две крупные трассы М4 (Алеппо-Латакия-Хама) и М5 (Алеппо-Дамаск), ведущие из города Алеппо на запад и юг Сирии, отмечает агентство «Анадолу».

Вечером в среду, 26 февраля, после ожесточенных боев отряды оппозиции вошли в пригороды Серакиба, а затем прорвали оборону сторонников Асада в центре населенного пункта.

После ожесточенных боев отряды оппозиции вечером 26 февраля вошли в пригороды Серакиба, а затем прорвали оборону сторонников Асада в центре населенного пункта.https://t.co/rcQ69nslUP #Серакиб #Турция #Сирия #Идлиб pic.twitter.com/OUYTI67t1R — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 27, 2020

Тем временем, сторонники Асада при поддержке ВКС России и проиранских отрядов наемников под командованием офицеров КСИР за сутки захватили до 20 селений на юге зоны деэскалации.

• Оппозиция выбила сторонников Асада из города Серакиб.

• Позиции сил Асада подверглись танковым и артиллерийским ударам.

• Ожесточенные бои продолжились в городской черте.#Видео #Серакиб #Турция #Сирия #Идлиб pic.twitter.com/lfBu8fXhf6 — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 27, 2020

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду дал понять, что он может попытаться оспорить контроль России над сирийским воздушным пространством, заявив, что ищет способы нанести удар по атакующим сирийским правительственным силам.