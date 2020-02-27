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В Беларуси впервые вышел в прокат фильм на украинском языке

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  • 27.02.2020, 23:07
В Беларуси впервые вышел в прокат фильм на украинском языке
Кадр из трейлера «Мої думки тихи»

Лента «Мої думки тих» вышла в прокат 27 февраля в нескольких кинотеатрах Минска. 

В Беларуси впервые вышел в прокат фильм на украинском языке. Ленту "Мої думки тихі" покажут в нескольких киноетатрах Минска. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

Фильм стартовал в прокате 27 февраля в минских кинотеатрах "Пионер", Silver Screen Galileo, VOKA Cinema и Falcon Club.

На показе в минском "Пионере" 27 февраля также выступил с речью посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоялась 16 января. Главные роли в трагикомедии сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

Дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича был отмечен Специальной премией жюри на фестивале в Карловых Варах.

На Одесском международном кинофестивале комедия "Мої думки тихі" взяла приз зрительских симпатий и премию FIPRESCI за лучший украинский фильм.

Национальная премия кинокритиков КІНОКОЛО присудила фильму приз в номинации "Открытие года".


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