Путин не пройдет Юрий Бутусов

28.02.2020, 11:49

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Юрий Бутусов

Что происходит между Россией и Турцией.

Добровольческие протурецкие части продолжают наступление в провинции Идлиб, и взяли ключевые населенные пункты Найраб и Саракиб.

Турция и Россия вступили в горячую фазу боевых действий, причем боевые действия проходят одновременно в двух странах — в Ливии (где 25 февраля также погибли двое солдат) и в Сирии, где идут настоящие сражения с применением всех видов вооружений.

Сегодня турецкие силы взяли город Саракиб — один из ключевых узлов коммуникаций, которые связывает автотрассой два крупнейших города Сирии — Дамаск и Алеппо. Пророссийские силы понесли тяжелые потери. Чтобы остановить турецкое наступление, российская авиация и ее асадовские союзники наносят авиационные удары. Сегодня в результате воздушной атаки погибл по меньшей мере 33 турецких солдата. Тем не менее, турки продолжают наступать. Эрдоган решил организовать пояс безопасности вокруг границ Турции, и не собирается уступать Путину контроль над приграничной с Турцией провинцией. Турецкое общество поддерживает боевые действия, и несмотря на потери, турецкое командование вводит в бой новые силы.

«Все известные цели сирийского правительства находятся под огнем турецких частей наземной и воздушной поддержки» — заявил министр по коммуникациям Турции Фахреттин Алтун. Пророссийские войска в Идлибе несут большие потери от турецкой артиллерии и авиации. Главной ударной силой являются 155 мм самоходные гаубицы «Фиртина» — модификация знаменитой южнокрейской САУ К-9. Также турки наносят эффективные удары с воздуха по позициям артиллерии — судя по видео, уничтожено не менее 10 самоходных артиллерийских установок, реактивных систем «Град» и бронетехники российского производства.

Турция считает, что режим в Сирии марионеточный и управляемый Россией, и не является уже самостоятельным субъектом войны. Турция ведет себя в Сирии так же, как и Россия ведет себя в Сирии, но есть один нюанс. Сирия далеко от РФ и Путину там нечего делать, а Турция с ней граничит.

На этой сирийской земле в Идлибе не живут граждане Турции, но 3,6 млн беженцев уже сбежали в Турцию за годы войны, и сейчас идет новая волна — люди опасаются террора асадовских, иранских и российских войск, которыми командуют российские генералы. Турки хотят упредить катастрофу и уберечь себя от проблем в будущем, если Россия вернет Асада на границу с Турцией.

Ранее в феврале в ходе операций в Идлибе погибло свыше 20 турецких военнослужащих. Турция считает, что эти жертвы ради безопасности страны оправданны. Эрдоган рискует своим рейтингом для того, чтобы обеспечить защиту своей страны на долгое время.

Эскалация боевых действий происходит непрерывно. Эрдоган провел консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Турция не собирается отступать.

Юрий Бутусов, Facebook