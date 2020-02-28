В Париже горит Лионский вокзал 28.02.2020, 21:35

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Фото: Reuters

Подозревают поджог.

Клубы густого дыма поднимаются над Лионским вокзалом (Gare de Lyon) в Париже. Это один из шести крупнейших железнодорожных вокзалов Франции.

Представитель железнодорожного профсоюза сообщил Би-би-си, что причиной пожара мог быть поджог. По его словам, вокзал подожгли люди, которых не устроил концерт конголезского артиста Фалли Ипупа, проходивший неподалеку.

Полиция, тем временем, не называет причину возгорания и пока официально не подтверждает версию поджога.

Фото: Twiiter/@Fred_Btl

На данный момент сообщений о пострадавших нет, на месте работают пожарные службы.

Парижская полиция сообщила в "Твиттере", что беспорядки зарегистрированы в районе Берси, недалеко от места проведения концерта и что туда отправлены силы полиции.