Названы 10 самых богатых витаминами продуктов 29.02.2020, 12:58

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Они помогут укрепить здоровье весной.

Зима — сложное время для организма. Короткий световой день. Переохлаждения, которые влекут за собой простудные заболевания. Недостаточное потребление богатых витаминами продуктов. Всё вышеперечисленное подтачивает жизненные силы людей. Особенно заметно это становится весной, когда за плечами остаются четыре, а то и пять месяцев холодов и темноты.

Весной нужно задуматься о своём питании, чтобы поддержать иммунитет и не разболеться, когда наконец-то стало теплее. Существует список полезных продуктов, которые помогут пережить весенний авитаминоз, некоторые из них известны всем, а некоторые могут удивить, пишет factroom.ru.

Цитрусовые

В апельсинах, лимонах, мандаринах, грейпфрутах и лаймах очень высокое содержание витамина С. Он-то и поможет укрепить иммунитет и повысить работоспособность. Идеальным вариантом будет завести дома соковыжималку, чтобы делать свежевыжатые соки. Стакан сока — это 2–3 апельсина, в зависимости от их размеров. Съесть за раз 2–3 апельсина сложно, а вот выпить очень легко. Можно делать цитрусовые миксы, добавляя к апельсинам немного лимона или грейпфрута.

Имбирь

К счастью, этот продукт сейчас в избытке есть в каждом супермаркете. Из имбиря можно делать очень вкусный чай, который будет отличной профилактикой болезней полости рта.

Для борьбы с авитаминозом весной можно съедать небольшой кусочек имбиря (один тонкий срез). Этот продукт тоже содержит витамины, А, В, С, фосфор и аминокислоты. Также он способствует выведению токсинов. Имбирный корень даст все самые необходимые витамины при весеннем авитаминозе.

Фасоль

Если человек заподозрил у себя авитаминоз, симптомы которого — это сонливость, вялость, повышенное выпадение волос, сухость и шелушение кожи, то обязательно следует включить в свой рацион фасоль. Желательно её употреблять 2–3 раза в неделю. Дело в том, что она стимулирует выработку эритроцитов, а это приводит к повышению иммунитета. К счастью, фасоль ещё и вкусная, с её участием существует множество салатов, также она может быть самостоятельным гарниром. Как и любая бобовая культура, фасоль богата клетчаткой, которая отлично прочищает кишечник, выводя из организма лишнее.

Шиповник и клюква

Ошибочно полагать, что продукты, богатые витамином С, ограничиваются цитрусовыми и имбирём. Более того, цитрусовые содержат его в 30 раз меньше, чем шиповник. Эта ягода годится для того, чтобы приготавливать из неё отвары. Шиповник долго сопротивляется кипятку и не спешит отдавать ему свои полезные свойства, поэтому заваривать его следует в термосе, который ягоду возьмёт измором. Нехватка витаминов в организме может быть существенно снижена посредством ежедневного употребления одного стакана отвара из шиповника.

К отвару из шиповника можно добавлять отвар из клюквы: она кладезь железа, магния, салициловой кислоты и витамина С.

Пророщенная пшеница

Вот это точно королева сегодняшней подборки. Трудно отыскать другой продукт, который был бы так же богат витаминами и микроэлементами, при этом хорошо усваиваемыми. Зерно, которое начинает прорастать, просыпается, аккумулирует все свои жизненные силы, чтобы дать начало новому растению. Поэтому пророщенная пшеница — это сама жизнь. Зёрна богаты калием, кремнием, железом, цинком, витаминами группы В и Е и многими другими необходимыми для здоровья микроэлементами. Регулярное потребление пшеницы, 3–4 столовых ложки зёрен в день, поможет телу:

нормализовать обмен веществ;

восстановить естественную красоту волос и кожи (здесь работает витамин Е);

нормализовать микрофлору кишечника;

вывести токсины и шлаки.

Пророщенная пшеница имеет приятный ненавязчивый вкус, а заставить её прорасти очень легко. Нужное на день количество, например 3–4 столовых ложки нужно промыть и положить в литровую банку утром. Заполнить её до краёв чистой питьевой водой и оставить в таком состоянии на ночь. За это время пшеница впитает в себя нужно количество влаги. Вечером нужно вылить всю воду и оставить мокрую пшеницу на дне банки, на которую следует положить крышку, на ночь. К утру на каждом зернышке появится маленький белёсый росточек. Экстремально полезный завтрак, в котором есть все необходимые «весенние витамины», готов. Не стоит есть почерневшие зёрна или не проросшие за ночь. Это брак, его следует выбросить.

Зелень

Уже в феврале солнца становится достаточно для созданий своего мини-огородика с луком на подоконнике. Петрушку, укроп, салат, рукколу и прочие замечательные творения природы можно будет купить на рынке или в супермаркете. Зелень лучше употреблять в свежем виде, термическая обработка серьёзным образом сокращает содержание витаминов в нежных листочках. Не стоит обходить вниманием корень сельдерея, там столько железа и калия, что организм будет в полном восторге.

Свёкла

Содержание витаминов в продуктах питания обычно уменьшается, если их отварить или пожарить. Но только не в свёкле. Этот пухленький корнеплод, даже будучи отваренным, не потеряет витаминов, А, В, С и Е. Аминокислоты, фосфор, калий и магний тоже будут на своих местах. Свёкла из-за высокого содержания клетчатки способствует очищению кишечника. Если наблюдаются хоть какие-то признаки нехватки витаминов в организме (покраснение глаз, появление белых точек на ногтях и другие), то неплохо бы вспомнить про свёклу. Она дешёвая, или даже уже есть в погребе.

Сухофрукты

Это прекрасный продукт, из которого можно получать витамины в весенний период в необходимом количестве. К сожалению, в последнее время цены на чернослив, курагу и изюм довольно сильно поднялись, и постоянно себя баловать сухофруктами будет накладно. Тем не менее, чтобы ликвидировать основные проявления авитаминоза, можно прибегнуть и к сухофруктам.

Особенно стоит здесь отметить финики. Их, кстати, можно купить по весьма демократичным ценам. Волокна, которых в финиках в избытке, снижают риск появления онкологических заболеваний. Микроэлементы активизируют мозговую деятельность. Также финики должны обязательно присутствовать в рационе людей с анемией и гипертонией.

Чеснок

Это вообще уникальный продукт, который вместе с мумиё и прополисом является природным антибиотиком. Кроме этого, он стимулирует выработку организмом человека Т-лимфоцитов, количество которых напрямую сказывается на иммунитете. Чеснок, а точнее его эфирные масла, обладает противораковыми свойствами.

Лучше не прекращать употреблять в пищу этот продукт вообще, а весной только налегать на него. Люди обычно едят чеснок в недостаточном количестве из-за его специфического аромата, который надолго задерживается рядом с тем, кто съел даже зубчик чеснока. Конечно, не нужно есть его на завтрак, чтобы весь день радовать незабываемым амбре всех окружающих, но за зубчик-другой перед сном никто не осудит.

Редька

Весна — это время окрошки, а какая окрошка без натёртой жгучей редьки? И это очень хорошо, потому что редька в период авитаминоза крайне важна из-за количества в ней йода, а также витаминов группы В. Это опять-таки очень дешёвый продукт, который есть в каждом магазине или в погребе с осени. Редька, кроме прочего, чрезвычайно богата аминокислотами, обладающими бактерицидными свойствами.

Важно помнить: чтобы победить авитаминоз, питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Какой бы полезной ни была пророщенная пшеница, человек едва ли будет выглядеть здоровым, если станет питаться только ею.