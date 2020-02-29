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США и Талибан подписали мирное соглашение

  • 29.02.2020, 17:16
США и Талибан подписали мирное соглашение

За соглашением последует постепенный вывод американских войск из Афганистана.

США и Талибан подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане, за которым последует постепенный вывод войск из страны.

Об этом сообщает ВВС.

На церемонии подписания в Катаре присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани, глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Данный документ стал итогом переговоров, которые США и талибы вели с октября 2018 года. Согласно договоренностям, военные США и стран НАТО должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев при условии выполнения талибами своих обязательств. Сейчас в Афганистане находится до 13 тысяч американских солдат.

Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад после нападений 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.


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