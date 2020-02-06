«Посреди самолета палатка, в ней ведро» 2 6.02.2020, 10:59

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Фото: Полина Д.

Как белорусов эвакуируют из Китая.

«Минус 29 за бортом, а они сзади всю хвостовую часть открыли. Холод! Посреди самолета шатер и ведро. Это эвакуация?!» - читательница сайта «Радыё Свабода» прислала фотографии из самолета, в котором эвакуировалась с Ухань ее родственница. Там, по словам девушки, летели и белорусы.

Читательница Ольга рассказала «Радыё Свабода» о своей двоюродной сестре Полине, гражданке России, которая работала в китайском Ухане. Утром она волновалась, что с сестрой нет связи более 6 часов.

Сейчас известно, что первый борт с эвакуированными приземлился в Тюмени около 9 часов утра. Около 13 часов по белорусскому времени Полина вышла на связь с семьей.

Условия эвакуации Ольгу возмутили.

«Последний раз с ними была связь на дозаправке в Улан-Удэ. Она присылала мне скрин телефона, что за бортом минус 29. Это военный самолет, и они позади всю хвостовую часть открыли. Холод! Летит младенца, летит еще ребенок. Посреди самолета палатка и ведро. Это эвакуация?! Причем все здоровые летят. Уже сейчас неизвестно, в каком они состоянии долетели с такими условиями», - говорит Ольга.

В аэропорту эвакуация организована нормально, но большие очереди, передает Ольга слова сестры.

По словам Ольги, Полина работала в Китае в театре. Решила вернуться, потому что дома у нее двое маленьких детей, муж и мать, а работы во время объявленной эпидемии не было. Некоторые ее коллеги остались в Ухани.

«Были белорусски, украинки, о всех как-то заботились. Хотя бы звонили из посольства. А россиян вспомнили последними. Даже Бангладеш уже вывезли», - пересказывает Ольга слова сестры.

За какое-то время до эвакуации Полина опубликовала видеоролик , в котором поделилась ситуацией и попросила обратить на них внимание.

«Нами никто не интересуется. Мы просим помощи. Мы не знаем, что делать. У меня в России семья, дети, и мы не знаем, как до сих пор выбираться. Боимся заразиться», - говорит в нем Полина.

«Так поступать с людьми - как в сарай загнали, это вершина издевательства! - возмущается Ольга условиями эвакуации. - Самое интересное, что все корреспонденты, военные в масках, химзащите, костюмах. А те, кого вывозят, в марлевых масках. Дали бы уже и людям что-то».

Эвакуированных разместили на карантин в санаторий.

«Пока расселяются, живут по два человека. Выходит из комнаты нельзя в течение 14 дней. При любом контакте с соседями по санаторию, с которыми летели из Китая, карантин продлят еще на 14 дней», - рассказала сестра Полина.

Первый самолет с россиянами и гражданами других стран, эвакуированными из Китая из-за эпидемии нового коронавируса, приземлился утром 5 февраля в тюменском аэропорту. В аэропорт приехали медики и представители МЧС России. Министерство обороны России, на чьих военных самолетах вывозили людей, утверждает, что больных среди вывезенных из Китая нет.

Все эвакуированные будут 14 дней находиться в карантине в одном из санаториев в пригороде Тюмени. Известно, что их даже не будут заводить в здание аэропорта, а сразу на спецавтобусах повезут в санаторий «Градостроитель» в поселке Винзили. Там они будут находиться под охраной сотрудников Росгвардии, а вокруг санатория построены два периметра ограждения, цитирует «Интерфакс» представителей оперативного штаба профилактики коронавируса.

Россия объявила, что эвакуирует из Ухань 147 человек. Среди них, кроме россиян, 10 граждан Беларуси, 3 - Казахстана, и по одному - Украины и Армении.