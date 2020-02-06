В архиве Брестской области найдены уникальные документы предков Владимира Высоцкого 6.02.2020, 14:13

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Родственники музыканта в конце XIX – начале XX века были обширным семейством в Бресте.

Уникальная находка сделана в Государственном архиве Брестской области (ф.2, о.1, д.534). Об этом сообщила газета «Брестский курьер».

Как известно, в период конца XIX – начала XX вв. в Брест-Литовске проживало обширное семейство Высоцких. У главы клана Шлиома (Соломона) здесь вырастали дети: сыновья Леон (Лейбиш), Вольф (в последующем Владимир, дед ВВ), Исаак (Ицхок) и дочь Малка (Мария). Еще до оккупации Бреста семейство разъехалось – кто в Киев, кто в Екатеринослав. В Беларуси осталась только Малка Высоцкая (1891 – 1942), в замужестве Дуксина.

Как обозначено в найденных документах, 20 июня 1915 г. у нее в Брест-Литовске родился сын Абрам. Это за считанные недели до оккупации города австро-германскими войсками. Вероятно, что она еще ранее обосновалась в близкой к Бресту Жабинке, откуда был родом ее муж Ицек, дорожный служащий (в польском варианте — drogista). А в Брест приезжала всего лишь для акушерской помощи. Есть основания полагать, что и весь период оккупации семья Дуксиных пережила в Жабинке.

Когда по Рижскому договору эти земли вошли в состав Польского государства, Малке и Ицеку понадобилось получить новые – польские документы – легитимации, своего рода удостоверения вида на жительство. Затем они менялись на новые формы документов, а старые сдавались в Брестское староство и подшивались в дела. Эти сохранившиеся легитимации и сопутствующие им документы можно увидеть ниже. Прошение Ицека Дуксина в Брестское староство, датированного 1923 годом.

В уникальной находке поражает схожесть Малки Дуксиной (Высоцкой) и ее внучатого племянника Владимира Высоцкого.

Малка, Ицек и их дети, кроме дочери Шуламит, были в 1942 году расстреляны вместе с другими евреями в Жабинковском гетто. Шуламит (Суламифь, Шуля, Сонечка) уцелела благодаря тому, что буквально за считанные дни до войны уехала в Минск на учебу, а затем отправилась в Саратов. В 1944-м встретилась с дядюшкой Владимиром Семеновичем Высоцким-старшим, который далее много ей помогал. В последующем она жила и работала в Харькове, а жизнь завершила в Израиле.

Собиратель родословной Владимира Высоцкого Лион Надель встречался и беседовал с нею. Его материалы о Шуламит можно найти в интернете. К слову, в брестском музее Владимира Высоцкого, в гостинице «Буг», размещена обширная роспись родословной ВВ, подаренная музею Лионом Наделем.