США могут ввести новые санкции против «Северного потока-2» 6.02.2020, 14:02

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Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Конгресс готовит принятие законопроекта.

США могут ввести новые санкции против проекта газопровода Северный поток-2, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Как сообщили изданию собеседники из дипломатических кругов в Вашингтоне, конгресс США готов принять еще один законопроект о штрафных мерах, если Россия попытается достроить газопровод.

По данным источников, санкции могут затронуть европейские компании, инвестирующие в проект, либо компании, которые будут принимать российский газ.

В декабре 2019 года США ввели санкции в отношении трубоукладчиков Северного потока-2. Швейцарско-нидерландская компания Allseas остановила работы на магистрали. В ответ на это в Газпроме заявили, что строительство газопровода Северный поток-2 будет завершено российскими мощностями. В распоряжении российской компании есть многоцелевое строительное судно "Академик Черский". Сейчас оно проходит модернизацию.

Северный поток-2 - строящийся российский газопровод в Германию в обход транзитных государств - Украины, Беларуси, Польши. Пропускная способность газопровода - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Единственным акционером Nord Stream 2 является российский Газпром. Партнеры монополиста по проекту - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - обещали профинансировать 50% проекта.