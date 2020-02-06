Корюшка, книги, крафтовое пиво: чем Литва будет привлекать туристов в 2020 году 6.02.2020, 14:22

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Обзор лучших событий у наших северных соседей.

Самый простой способ для белоруса выбраться за границу и немного развеяться - отправиться в Вильнюс. Время в пути - всего пара часов - и вот вы уже в старом городе литовской столицы. А чтобы нашёлся повод лишний раз прогуляться по узким вильнюсским улочкам, журналисты tio.by составили для вас небольшую подборку интересных мероприятий, которые пройдут в Литве в феврале 2020.

Рыбацкий праздник «Палангская корюшка 2020»

7-9 февраля

Ежегодно в Паланге отмечается праздник балтийской корюшки: на улицах и променаде устанавливаются ярмарочные шатры с различными вкусностями и сувенирами (но главный сувенир, конечно, – рыбка). Основные мероприятия праздника происходят на улице Йонаса Басанавичюса и на городском пирсе. В ресторанах и барах корюшка и уха становятся блюдами дня. Зеваки наблюдают, как рыбаки под народные мелодии соревнуются, кто больше поймает рыбки.

Зимний фестиваль крафтового пива в Вильнюсе ŽMOGŠALA

22 февраля

Зимний фестиваль крафтового пива ŽMOGŠALA объединяет пивоваров, любителей пива и желающих таковыми стать. Цель фестиваля – познакомить всех с разнообразием крафтового пива, производимого в Литве и в соседних странах. Как и положено зимой – пиво будет темнее, крепче и экзотичнее. Новость этого года — именно посетители фестиваля будут выбирать «самое зимнее пиво». Для дегустаций приготовлены фирменные стаканчики в 150 мл - так будет легче попробовать больше сортов от разных пивоварен.

В этом году фестиваль будет проходить в клубе KABLYS+KULTURA (Kauno g.5, Vilnius). Цена билета 10 евро, купить можно на Tiketa.lt online и в кассовых отделениях.

Выставка «200 ботинок – 700 лет»

До 9 февраля

Выставка, проходящая в Вильнюсе в бастионе городской оборонительной стены, покажет, какую обувь в XII-XVIII веках носили представители городской знати и рядовые жители, какая обувь считалась модной, откуда она приходила и что на неё влияло? Каждый экспонат выставки рассказывает о привычках и предпочтениях жителей Гданьска, Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Кярнаве, их статусе, трудных временах и любовных историях. Организаторы обещают, что зрители смогут наблюдать «сапожное ремесло и его эволюцию».

Билеты стоят от 2 до 4 евро, купить их можно в кассе музея. Время работы выставки - ежедневно с 10 до 18.

Вильнюсская книжная ярмарка 2020

20-23 февраля

Литовский выставочный и конференц-центр «Litexpo», Laisvės pr. 5

Посетителей ярмарки ожидают сотни различных мероприятий: на вильнюсской книжной ярмарке встретятся читатели и писатели из Литвы и других стран, будет действовать дискуссионный клуб, Уголок писателей, Книжный кинозал, пассаж букинистов, Гостиная литераторов, различные творческие пространства.

Международный блошиный рынок GARIŪNAI

28 февраля - 1 марта

Бизнес-парк «Гарюнай», Gariūnų g. 70 www.gariunai.lt

Если у вас есть антикварные, редкие и интересные вещи – предметы интерьера, мебель, книги, ювелирные изделия, картины, фарфор или другие вещи, – вы можете принять участие в международном блошином рынке в Вильнюсе. Здесь соберутся коллекционеры, любители и продавцы антиквариата со всей Литвы и стран Балтии. Вход свободный.