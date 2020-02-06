Польская журналистка: Путин рассказывает неправду о своей семье 7 6.02.2020, 16:56

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Вторая часть большого интервью.

Президент России Владимир Путин упомянул брата Виктора и отца-фронтовика несколько дней назад в Израиле. Это официальная версия, а кем Виктор Путин был по версии Кристины Курчаб-Редлих, автора книги «Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина»? Вторая часть интервью журналиста «Белсата» Сергея Пелесы с польской журналисткой, которая почти 15 лет работала в России, а за расследования ее номинировали на Нобелевскую премию мира в 2005 году.

В первой части интервью – о родителях президента России Владимира Путина, сколько ему лет, что его связывает со Сталиным, кто и почему избивал его в детстве.

- Владимир Путин в Израиле на торжествах, посвященных памяти жертв Холокоста, вновь упомянул об отце-фронтовике, который защищал Ленинград, и о своем брате Викторе Путине, который умер во время блокады Ленинграда от дифтерии в 1942 году. Что в этой истории правда, а что нет? Существовал ли Виктор Путин на самом деле?

- Виктор Путин существовал, а также еще один ребенок, сын этих людей, которые Вовку приняли как своего. Альберт умер до войны, Виктор умер во время блокады Ленинграда. Это правда. Виктор – брат Владимира Путина по официальной биографии. Согласно настоящей биографии никакой биологической связи там нет.

Владимир Спиридонавич Путин, его жена Мария и Владимир. Фото 24smi.org

Отец Виктора был добровольцем НКВД, самой страшной организации, которая уничтожала людей. Он воевал в Финляндии, которую на основании пакта Молотова–Риббентропа, как Польшу, взял под каблук Сталин. Он там отлично убивал местное население.

Отчим вносит в биографию Путина абсолютную любовь к Сталину, любовь к этому настоящему, самому сильному коммунизму. От этого никогда маленький Володя не избавился.

В Ленинграде они жили очень бедно, его воспитывал двор, что очень важно для его биографии. Этот второй, уже официальный, отец сильно его бил и ремнем, и рукой. Его знакомые из ужасного тогдашнего двора вспоминают и об этом рассказывают потом журналистам.

Владимир Путин на коленях Марии Путиной. Первый известный фотоснимок президента России. Фото: uznayvse.ru

- Историю Владимира Владимировича Путина вы описываете в своей книге «Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина», которую вы опубликовали в Польше несколько лет назад. Вопрос Виктора Путина вновь стал актуальным. Интересно, что якобы его могилу нашли буквально в прошлом году. То есть, 20 лет назад, когда Путин стал премьером России, потом президентом, не была известна могила его так называемого брата, который на самом деле ему не брат. Получается, что он и его отец стали нужны Путину для красивой биографии, правильно?

- Знаете, когда президент Владимир Владимирович Путин начинает искать в океане какие-то древние вазы, они ему попадаются под руку. И эта могила вдруг появляется под рукой. Конечно, он будет теперь этой биографией очень сильно воевать. Надо добавить, что, согласно официальной биографии, отцом отчима был повар Ленина и Сталина. Можете себе представить, насколько велики были заслуги у человека, который был так близко к Сталину, и он выжил, когда Сталин всех убивал.

- Мне кажется, что Владимир Владимирович Путин благодарен своим ненастоящим умершим братьям Альберту и Виктору Путиным. Из-за того, что они умерли, их родители, то есть Владимир Спиридонович Путин и его жена, остались без детей после войны. Женщина хотела ребенка, поэтому они его приняли, дали ему шанс, старт карьеры. Что было бы, например, если бы он остался в Грузии или на Урале?

Вера Путина заявляет, что она настоящая мать Владимира Путина. Село Метехи, Грузия. 6 ноября 2019 г. Фото из архива Кристины Курчаб-Редлих

- Его мать, Вера Николаевна, с которой я разговаривала 6-го ноября 2019 года, повторяет: «Что бы было, если бы он остался здесь, в этой деревне? Я хотела учиться, он тоже». И все повторяют, не только она, что он очень хорошо учился. Если бы не эта его новая биография, конечно, он бы не стал президентом России. Он научился воевать за себя.

Есть доказательство тому, что Мария, жена Владимира Спиридоновича, его ненастоящая мать. Ей было 42 года, когда ребенка туда привезли в 1960 году. Никто ее никогда не видел беременной или с коляской. И вдруг она тянет за ручку маленького, ведь Володя был очень маленький, что вспоминает даже Вера Николаевна. Мой первый вопрос был: «Как вы вспоминаете вашего сына?» Она говорит: «Он был такой маленький». То есть, он был намного меньше других. И вот она, другая ленинградская мать, за ручку приводит во двор человечка и говорит: «Это мой сын, не обижайте его». Тогда ему переделали метрику, потому что надо было учиться в ленинградской школе.

Владимир Путин в школе. Фото meridian.in.ua

Отец НКВД-шник, думаю, мог организовать новые бумаги, это не было проблемой.

Нет-нет, это не была проблема. С этого начинается его биография, с 1952 года, так как ему на два года переделали его истинную метрику.

- Скептики скажут: «Ну это же все какая-то страшная ересь, апокрифы». Какие у вас есть доказательства для этого всего? Вы написали книгу почти на 800 страниц. Что вы ответите тем людям, которые захотят даже под этим интервью написать свой комментарий: «Это все чушь, я не верю». Что бы вы им сказали?

- Доказательства есть даже в Ленинграде. Если бы вы хотели найти настоящие доказательства, то есть фотографии или документы маленького Путина, если он родился в Ленинграде, – вы их не найдете. Вы можете найти только поддельные. Еще когда он был шефом ФСБ с 1997 года, он мог переделать все. Но это все не важно было бы, если бы от этого человека не зависела судьба людей, погибших из-за того, что они хотели много знать о его детстве, если бы он не влиял на судьбы людей, стран и вообще мира. Если бы этот человек был человеком с психологией, как другие. А вы мне ответьте все, кто говорит, что это неправда. Что принес Путин в нашу жизнь? Он принес благополучие, порядок, покой или он принес войну, нищету, несчастья? И сколько крови на его руках?

Владимир Путин на подводной лодке «Карелия», 6 апреля 2000 года Фото Reuters / Forum

Его сторонники скажут, что он стабилизировал Россию после лихих 90-х, и появился порядок.Очень просто было стабилизировать Россию, когда появились деньги. Когда Ельцин закончил свой президентский срок, в России было 19 долларов за баррель нефти. Вдруг, когда появился Путин, не из-за то, что он появился, но на его счастье, цена на нефть очень быстро выросла до 40 долларов за баррель, а потом до 140 где-то в 2003 году. Ему было с чего начать давать людям зарплаты, платить то, чего Ельцин не мог.

Насчет того, что появился порядок. При таких возможностях, которые были у Путина, как у бывшего шефа ФСБ, и президентские возможности у него действительно были большие, на всех, с кем он начал воевать, например, губернаторов, тогда был компромат. Ему очень просто было наводить порядок с губернаторами, у которых он отобрал власть. Потому что у него действительно была власть, которую он до того не показывал, когда еще был при Ельцине. Я признаю, что объяснение политических действий в психологических категориях — очень рискованная вещь. Но Владимир Владимирович Путин — человек. Он не киборг, не зомби. Есть такой психологический синдром, который называется гибрис-синдром. Очень высокое самомнение, которое вырастает из комплекса неполноценности. Гордыни, которая закрывается в одном сосуде. То есть этот человек, как многие у власти, уже живет в своем мире. Для него ничто другое не учитывается, кроме его самой большой власти. Он же сломал всю российскую Конституцию для того, чтобы остаться при этой власти.

- Что за игру начал Путин сейчас. Что это такое?

- Он не может отказаться от власти по двум причинам. Психологическая: он ничего другого не имеет, просто не живет. У него нет большой семьи. Есть две дочери, но у них свои жизни, очень связанные с ним, но не это для него важно. Он хочет владеть миром, и для него жизни без самой большой власти вообще не существует. На это можно посмотреть с психологической, исторической точек зрения. Но есть еще одно «но». Если бы этот человек на одну минуту остался без иммунитета, к нему пришли бы все возможные суды мира. Он будет отвечать за 150 тысяч чеченских трупов. Считается, 250 тысяч всего, но это обе войны чеченские. Сколько в одной войне погибло, сколько в другой, трудно сказать, но 42 тысяч детей там погибло. А сколько калек, сколько сумасшедших, сколько сломанных жизней.

А россиян сколько погибло, не только чеченцев, об этом тоже не надо забывать

- Мне кажется, что Владимир Владимирович Путин, а, точнее, Вова, тот, из детства, не виноват во всем этом, он жертва обстоятельств, жертва тех людей, которых он встретил. Вы согласны с этим или нет?

- Я сочувствую ему в детстве, это есть в моей книге. Но извините, потом мы все-таки становимся большие. Он не отказался в своей жизни от коммунистического воспитания. Это был 1962 год, когда все снимали портреты Сталина, когда после XX съезда Хрущев раскрыл, кто такой Сталин, все сбрасывали его портреты. А Путин достал такой портрет со свалкі и ночью прибил его к стене дома, где жил. Он обновил личность Сталина как героическую личность.

Владимир Путин на тренировке по самбо.Фото meridian.in.ua

- Это почти протест или демонстрация по современным меркам?

Да, коммунистическое детство очень сильно отражается на всем его отношении к России. Для него распад Советского Союза – это личная травма. Он считает, что это был самый хороший период для России. Она была сильная. То, что нищета, то, что 37 миллионов погибло и в войне, и в большом терроре, – это для него вообще не считается. Вся подлинная история войны проклята. Он никогда не будет говорить о тех, кто погиб из-за Сталина. Всех военных, вернувшихся из немецкого плена, Сталин перебросил в советский плен. Об этом вы никогда не услышите от Путина. И история в сегодняшних учебниках – одна большая ложь. Но это нравится людям.