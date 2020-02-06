Белорусы выпустили клип про коронавирус 6.02.2020, 19:02

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ФОТО: AP/MARK SCHIEFELBEIN

Его снимали в Китае.

Белорусская группа Rostany выпустила клип Coronavirus. Он посвящен новому вирусу и был снят во время гастролей парней по Китаю, передает tut.by.

Группа написала, что вдохновляться можно разными вещами. Конечно, эпидемия — это самое плохое, благодаря чему можно было придумать трек и клип, но, сообщает коллектив, они просто хотели спеть и показать то, что видели своими глазами.

— Песня и клип — наше субъективное мнение, а также то, что мы слышали от других людей, видели по ТВ и на Youtube. Песня Coronavirus была написана в последний день тура Rostany по Китаю, который нам пришлось прервать из-за тревожной ситуации в стране. Мы также лично столкнулись с отношением коммунистической партии к эпидемии: полиция задержала нас за попытку записать видео, поскольку новый закон, принятый пару дней назад, запрещает любые съемки на улицах города, ведь страна находится на карантине.