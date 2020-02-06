Выболтали...

Судя по комментарию МИД РФ, в Сирии творится ад, победой там и не пахнет.

Прорыв инфы на сирийском направлении.

Мидовский департамент информации и печати под руководством Захаровой, отличился - наговорил такого, что можно поставить под сомнение прошлые оптимистичные заявления российских властей.

Сегодня МИД РФ признал гибель в Сирии "российских военных специалистов".

Не назвав ни число погибших, ни фамилии, ни обстоятельства гибели. А также не указав, чем именно наши "военные специалисты" в чужой стране, далекой от российских границ, занимались. И почему, собственно, они там находятся, если Путин не раз заявлял о выводе российских войск из Сирии. Да и победа над террористами в этой стране Путиным уже объявлена. Минобороны запустил по России потешный поезд с военными трофеями.

Судя по комментарию департамента Захаровой, в Сирии творится какой-то адский ад, победой там и не пахнет:

"В декабре 2019 г. – январе 2020 г. террористы … захватившие зону деэскалации, активизировали свои агрессивные вылазки и нападения на позиции сирийских правительственных войск и близлежащие города, прежде всего Алеппо. В декабре 2019 г. было зафиксировано более 1400 атак боевиков с применением танков, пулеметов, боевых машин пехоты, минометных и артиллерийских обстрелов".

А что же в новом, 2020 году?

"Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. … Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с применением ударных беспилотников".

Однако … Судя по описанию, это прямо война большого масштаба.

Дальше в комментарии МИДа проклятия в адрес "американцев" и демонстрация, чего ради Путин засунул Россию в Сирию.

"Сейчас же американцы, … не удосужившись найти какие-то .. обоснования своего незаконного присутствия в Сирии, нагло и беззастенчиво грабят и торгуют сирийскими национальными природными ресурсами".

Ну, наконец-то!

А надо, чтобы Пригожин и другие путинские дружки сирийские природные ресурсы разработали. Но руки коротки. Не будешь же воевать с Америкой.

Неприглядную картину явил болтливый захаровский департамент. Прочитать было полезно. Ждем продолжения. "Пусть говорят".

Телеграм-канал «СерпомПо»