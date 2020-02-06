В Лунинце поймали «Джеймса Бонда» с ручкой-пистолетом 6 6.02.2020, 21:48

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Дэниел Крэйг

Фото с сайта nerdist.com

При обыске у жителя Брестчины нашли целый арсенал.

В Лунинце поймали "Джеймса Бонда" с ручкой-пистолетом, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

У 48-летнего мужчины в январе 2020-го во время обыска по месту его жительства милиционеры обнаружили оружие и боеприпасы. Изюминкой коллекции является "шпионское" оружие — упомянутая ручка-пистолет. Где он ее приобрел, не сообщается. Кстати, более пяти лет назад житель Сморгони принес в милицию самодельную ручку-пистолет.

В отношении жителя Лунинца за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов завели уголовное дело. Ему грозят исправительные работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы — до 5 лет. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 7 лет, со штрафом или без него. Расследование продолжается.