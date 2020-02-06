Тимошенко около восьми часов с перерывами стояла у кресла спикера Рады 4 6.02.2020, 22:45

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Лидер «Батькивщины» протестовала против закона о рынке земли.

Лидер парламентской фракции партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время утреннего и вечернего заседаний парламента 6 февраля стояла у кресла спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, протестуя таким образом против принятия законопроекта о рынке земли. Об этом сообщает корреспондент издания "Гордон".

Законопроект начали рассматривать 6 февраля. Несогласные с этим документом нардепы от фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента. Произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа", в результате которой место возле кресла Разумкова заняла Тимошенко. Во время блокировки президиума Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила себе палец.

Позже Разумков передал право вести заседание вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

"Это не парламентаризм – занимать место другого, если сегодня оно не ваше... Поскольку ваш покорный слуга не может вести заседание, я передаю слово Руслану Стефанчуку", – сказал Разумков.

Тимошенко продолжала стоять возле кресла спикера до закрытия заседания в 19.30. Как отмечает в Facebook BBC News Ukrainian, она оставалась там около восьми часов с перерывами.

Рада 6 февраля рассмотрела 184 правки из 4018 к законопроекту о рынке земли.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.