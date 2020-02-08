Видеофакт: Барсук дал достойный отпор двум волкам на белорусской границе 2 8.02.2020, 15:16

Иллюстрационное фото

Смелость спасла жизнь небольшому зверю.

Белорусские пограничники опубликовали вдохновляющее видео, снятое камерами наблюдения на границе с Литвой. Они запечатлели, как двое волков пытаются напасть на барсука, но дерзкий нрав спасает жизнь небольшому зверю.

Волки, как правило, не охотятся на барсуков, предпочитая крупных копытных животных вроде оленя, лося или кабана. К тому же, принимая решение о нападении, они оценивают, насколько легко им удастся победить жертву и сколько пищи им это принесет. Видимо, хищники решили не возиться с барсуком, который в борьбе мог бы нанести им серьезные травмы.