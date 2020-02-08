Американские ученые опровергли теорию эволюции 1 8.02.2020, 15:22

Исследование полностью меняет представление о появлении позвоночных.

До сих пор ученые считали, что эволюционная сложность позвоночника объясняется механизмом постепенного формирования его независимых друг от друга участков. Однако новые сведения указывают на то, что такие области скелета, как грудная клетка и нижняя часть спины, появились до того, как позвоночник начал сгибаться и скручиваться, пишет lenta.ua.

Эксперты считают, что ключевую роль в эволюции позвоночных животных сыграли такие факторы, как правильное избирательное давление и особенности поведения животных. Конечно же, эти факторы привели к эффекту в сочетании с существующими физическими возможностями.

Выяснилось также, что животные смогли приспособиться к разным условиям среды обитания благодаря участкам позвоночника, которые способны принимать те или иные формы и выполнять уникальные функции, не влияя на другие участки скелета. Для того, чтобы сделать такой вывод, исследователи сравнили разных позвоночных, таких как кошки и ящерицы. Кроме того, ученые изучили окаменелые останки синапсидов — эти существа жили одновременно с динозаврами и были предками млекопитающих.