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CМИ: Канада предъявила Ирану иск на $1 миллиард

  • 8.02.2020, 15:42
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CМИ: Канада предъявила Ирану иск на $1 миллиард

Истцом мог выступить близкий родственник одного из погибших при сбитии украинского самолета.

Канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов ($1,1 млрд) за погибших пассажиров самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск и адвоката Джона Арнольда, пишет РБК.

Ответчиками по делу стали руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, главнокомандующие КСИР, включая генерала Амира Али Хаджизаде, руководящего ВВС и ВКС, передает агентство.

Имя главного истца не раскрывается, но, по предварительной информации, им является близкий родственник одного из погибших. Агентство отмечает, что его личность должна оставаться в секрете из-за угрозы безопасности его семьи в Иране со стороны властей.

В иске также указано, что крушение самолета было «сознательным и умышленным актом терроризма». Агентство не смогло получить комментарии иранских властей, поскольку правительственные учреждения на момент написания заметки были закрыты.

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Политика

Reuters сообщает, что иск подали 24 января в Торонто, и пока неизвестно, передали ли его в Тегеран. По словам Арнольда, документ в процессе передачи. Министерство международных дел Канады не дало комментарий агентству.


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