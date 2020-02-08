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Интрига «Оскара» с белорусским оттенком

  • 8.02.2020, 17:17
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Интрига «Оскара» с белорусским оттенком

Болеем за Скарлет.

Проснувшись утром 10 февраля, мы узнаем, кого в этом году Американская киноакадемия наградила заветными статуэтками.

На этот раз у белорусов есть свой интерес на «Оскаре» (церемония пройдет 9 февраля). Среди номинанток – актриса с белорусскими корнями, пишет «Салiдарнасць».

Причем Скарлетт Йоханссон претендует на победу сразу в двух номинациях: «Лучшая актриса» (за главную женскую роль в фильме «Брачная история») и «Лучшая актриса второго плана» («Кролик Джоджо»).

Первая награда, разумеется, престижнее. Но, положа руку на сердце, в «Кролике Джоджо» Скарлетт выглядит куда интереснее и эффектнее, чем в банальной «Брачной истории». Так что, какой бы из «Оскаров» Йоханссон не получила, мы расстроены не будем. Главное – не остаться дважды с носом.

35-летняя Скарлетт Йоханссон дебютировала в кино четверть века назад. Ее первый фильм, название которого знакомого широкому кругу зрителей – «Один дома 3». Звездой первой величины светловолосая актриса стала после работы с Софией Коппола в «Трудностях перевода» и Вуди Алленом в «Матч-пойнте».

Однако до 2020 года номинаций на «Оскар» у Йоханссон не было (хотя именная звезда на голливудской Аллее Славы есть уже давно). Ныне Скарлетт впервые претендует на награду Американской киноакадемии.

Впрочем, каким бы ни оказался вердикт жюри, звание секс-символа у Йоханссон уже никто не отберет. Скарлетт неоднократно признавалась самой красивой знаменитостью: по версии Playboy, Esquire, FHM… А хакеры ухитрились добыть и выложить в сеть личные фото актрисы, на которых она полностью обнажена.


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