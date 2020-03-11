закрыть
11 марта 2020, среда, 11:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

В Гомеле выявлен первый случай коронавируса

12
  • 11.03.2020, 10:34
  • 2,611
В Гомеле выявлен первый случай коронавируса

Молодой спортсмен прилетел с инфекцией из Португалии.

Как стало известно сегодня «Сильным Новостям», вчера, 10-го марта, тест на коронавирус одного из гомельчан дал положительный результат. 20-летний молодой спортсмен вернулся в этот день из Португалии, где принимал участие в соревнованиях по спортивной акробатике.

Команда прилетела в Минск, однако там ему каким-то образом удалось избежать осмотра и он успел приехать в Гомель. Здесь бдительность проявили уже местные службы, и у спортсмена был взят тест, который дал положительный результат. Известно, что гомельчанин находится в изоляции в Гомельской областной инфекционной больнице. Кроме того, под наблюдение взято более десяти лиц «уровня первого контакта».


популярное за неделю

Мнение

Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол
Валентина, Скорина и Петербург
Валентина, Скорина и Петербург Виктор Горбачев
Весна близко
Весна близко Ирина Халип