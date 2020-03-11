В Гомеле выявлен первый случай коронавируса 12 11.03.2020, 10:34

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Молодой спортсмен прилетел с инфекцией из Португалии.

Как стало известно сегодня «Сильным Новостям», вчера, 10-го марта, тест на коронавирус одного из гомельчан дал положительный результат. 20-летний молодой спортсмен вернулся в этот день из Португалии, где принимал участие в соревнованиях по спортивной акробатике.

Команда прилетела в Минск, однако там ему каким-то образом удалось избежать осмотра и он успел приехать в Гомель. Здесь бдительность проявили уже местные службы, и у спортсмена был взят тест, который дал положительный результат. Известно, что гомельчанин находится в изоляции в Гомельской областной инфекционной больнице. Кроме того, под наблюдение взято более десяти лиц «уровня первого контакта».