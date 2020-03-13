Министр внутренних дел Беларуси две недели провел на карантине из-за коронавируса 13.03.2020, 13:27

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Юрий Караев

Фото: «Наша Ніва»

Он был на совещании, где оказался зараженный человек.

Министр внутренних дел Юрий Караев рассказал, что на две недели добровольно уходил на карантин, пишет БелТА.

По словам главы МВД, он присутствовал на совещании, где среди участников оказался человек, зараженный коронавирусом.

«Поэтому я принял меры безопасности (уверен, это сделали и остальные участники совещания) для того, чтобы обезопасить себя и в первую очередь окружающих и на раннем этапе выявить возможный вирус. Прошло две недели, ничего не подтвердилось, все участники совещания живы, здоровы, чего и всем желаю», - рассказал Юрий Караев.

Кроме того, министр был в группе риска из-за того, что его сын вернулся с учебы в Китае.