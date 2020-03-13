Меркель переходит на онлайн-общения с иностранными лидерами 13.03.2020, 20:27

Учитывая ситуацию в мире несколько встреч и переговоров немецких политиков пройдут в виде видеоконференций.

Об этом сообщили журналистам в Берлине на брифинге 13 марта, сообщает ukrinform.ua.

"Канцлер Ангела Меркель проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем 16 марта в форме видеоконференции. Планировался визит Вучич, но учитывая ситуацию было принято решение провести переговоры таким образом", - сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

19 марта таким же образом пройдет общение Меркель с люксембургским коллегой Ксавье Беттелом.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас вместо визитов на следующей неделе также проведет общение с коллегами с помощью видеосвязи.