Видеохит: Итальянцы на карантине выходят на балконы и поют песни 10 14.03.2020, 17:46

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Люди не унывают и подбадривают друг друга.

Итальянцы, вынужденные оставаться дома из-за коронавируса, нашли себе развлечение: они выходят на балконы и распевают песни, пишет «Медуза».

Жители Неаполя, например, чтобы поднять себе настроение, поют гимн футбольного клуба «Наполи», пишет The Daily Mail.

В коммуне Казория с балконов скандируют: «Сегодня вечером вся Казория объединилась в хоре. Народ никогда не сдастся, так что вперед, Неаполь!»

A Siena, città alla quale sono molto legato, si sta in casa ma si canta insieme come se si fosse per la strada. Mi sono commosso pic.twitter.com/IDPqNEj3h3 — David Allegranti (@davidallegranti) March 12, 2020

В городке Сиена в Тоскане запертые в карантине люди поют народную песню «Canto della Verbena» («Пока Сиена спит»): как пишет Independent, этой песней обычно выражают гордость за малую родину.

А в Беневенто, городе к северо-востоку от Неаполя, люди спели под аккомпанемент бубнов. Меньше чем за сутки ролик в фейсбуке посмотрели больше двух миллионов человек.

А вот что происходит в Кальяри на острове Сардиния.

Италия стала второй после Китая страной, наиболее пострадавшей от коронавирусной инфекции. В Италии действует режим чрезвычайной ситуации, местные власти ограничили передвижение жителей, закрыли школы, магазины и рестораны, отменили массовые мероприятия и футбольные матчи национального чемпионата.