Какой будет цена самодурства Лукашенко? 15 15.03.2020, 9:10

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Диктатор сделал белорусов заложниками своей первой публичной реакции на вирус.

Польша, Украина, Литва, Латвия ввели запрет на въезд в страну - это почти все наши соседи, пишет телеграмм-канал «Типичная Беларусь».

То, что болезнь не остановить - это очевидно. Остается понять: зачем вводится карантин? Он для того, чтобы предотвратить стремительное и массовое распространение вируса, чтобы медицинские учреждения справлялись с наплывом больных , чтобы хватало медицинского оборудования, а также медицинского персонала. И чтобы не возникла ситуация, при которой количество больных будет превышать количество коек в медицинских учреждениях.

Хорошо. Допустим карантин и закрытие границы - это мера самоуспокоения и никакого влияния на развитие болезни она не принесет. Тогда, если будет большое количество зараженных, много смертей, то ты, как руководитель страны, всегда сможешь сказать, что все необходимое ты предпринял в самом начале распространения. Ведь так? Но что будет, если ты делаешь вид что болезнь нам не страшна и убеждаешь всех, что медучреждения готовы дать бой вирусу, а когда начнется эпидемия все окажется совсем наоборот? Что тогда ты станешь говорить людям? Покаешься, что ошибся? Нет. Ты будешь скрывать и умалчивать о масштабах эпидемии, прятать улики своей ошибки и глупости.

«Царь» стал заложником своей первой публичной реакции на вирус. И теперь надо либо признавать свою ошибку и вводить карантин или идти до конца. Я не помню, чтобы он хоть раз признал, что в чем-то ошибся. Остается только один путь для удовлетворения его самолюбия. И цена у этого пути - человеческая жизнь.