В Беларуси продлили госрегулирование цен на сахар 18 18.03.2020, 14:37

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Решение о регулировании принято до конца года.

В Беларуси до конца этого года — с 31 марта до 31 декабря — продлили госрегулирование цен на белый кристаллический сахар. Это решение согласовала коллегия ЕЭК, сообщает tut.by.

Напомним, власти могут регулировать цены на сахар белый кристаллический как на социально значимый товар не больше 90 дней в течение одного года. Но с согласия ЕЭК этот срок можно продлить.

Предельную минимальную розничную цену на сахар белый кристаллический в 1,5 рубля на 90 дней ввели с 1 октября 2019 года. Затем с 1 января этого года ввели регулирование еще на 60 дней — до 1 марта. Торговые сети не могут продавать его дешевле этой суммы.

Также установлены предельные максимальные торговые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%.

В МАРТ поясняли ранее, что необходимость введения временного регулирования цен на сахар была вызвана «увеличением материальных затрат и ухудшением финансового состояния организаций сахарной отрасли в условиях снижения объемов продаж».

«Основанием для введения государственного ценового регулирования было ухудшение эффективности работы организаций сахарной отрасли Беларуси вследствие перепроизводства белого сахара как в странах Евразийского экономического союза, так и на мировом рынке, — отмечают в ЕЭК. — Введение этой меры позволило устранить негативное влияние диспаритета цен на указанный продукт на внутреннем рынке Беларуси и стабилизировать ситуацию по реализации сахара белорусских производителей».

Решение ЕЭК помогает закрепить этот экономический эффект, сообщается на сайте организации.

«Следует отметить, что введение Республикой Беларусь временного государственного регулирования цен на сахар не мешает входу на рынок этой страны предприятий других государств-членов, а также не приводит к сокращению числа субъектов рынка в целом», — говорят в ЕЭК.