закрыть
18 марта 2020, среда, 21:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Сербский защитник БАТЭ: Перенос чемпионата Беларуси был бы правильным решением

  • 18.03.2020, 19:45
Сербский защитник БАТЭ: Перенос чемпионата Беларуси был бы правильным решением
Александар Филипович

Ранее АБФФ решила не останавливать первенство Беларуси по футболу.

Защитник БАТЭ Александар Филипович считает, что старт чемпионата Беларуси следовало перенести из-за коронавируса, передает «Трибуна».

– Какие рекомендации дают врачи БАТЭ? Не ходить в торговые центры?

– Нет, на этот счет нам ничего не говорили. Всё в команде достаточно спокойно. Но ребята понимают, что есть общие рекомендации, которым надо следовать.

– Как считаешь, стоит ли в такой непростой ситуации перенести начало чемпионата Беларуси на более поздний срок?

– Сейчас приостановили многие европейские чемпионаты. В Сербии в том числе. И, на мой взгляд, перенос был бы правильным решением. Здоровье людей, конечно же, дороже, – сказал Филипович.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников