Сербский защитник БАТЭ: Перенос чемпионата Беларуси был бы правильным решением 18.03.2020, 19:45

Александар Филипович

Ранее АБФФ решила не останавливать первенство Беларуси по футболу.

Защитник БАТЭ Александар Филипович считает, что старт чемпионата Беларуси следовало перенести из-за коронавируса, передает «Трибуна».

– Какие рекомендации дают врачи БАТЭ? Не ходить в торговые центры?

– Нет, на этот счет нам ничего не говорили. Всё в команде достаточно спокойно. Но ребята понимают, что есть общие рекомендации, которым надо следовать.

– Как считаешь, стоит ли в такой непростой ситуации перенести начало чемпионата Беларуси на более поздний срок?

– Сейчас приостановили многие европейские чемпионаты. В Сербии в том числе. И, на мой взгляд, перенос был бы правильным решением. Здоровье людей, конечно же, дороже, – сказал Филипович.