Обменники: «Забрала последние 100 долларов, поеду дальше искать» 1 19.03.2020, 22:38

Что происходит у обменников и в магазинах после падения рубля и из-за дефицита долларов.

Белорусский рубль заметно упал к доллару и евро — как на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, так и в банках. Но, несмотря на рост, возник заметный спрос на валюту, которая исчезла из многих банкоматов и обменников. Власти пояснили, что нехватка американской валюты вызвана трудностями с доставкой валюты из США. Белорусам посоветовали обратить внимание на безналичную покупку доллара, а также на другие валюты, в том числе на евро. Население, похоже, последовало рекомендациям — в обменниках теперь нехватка и евро. Tut.by посмотрел, что сейчас происходит у обменных пунктов и в магазинах бытовой техники.

Обменники: «Забрала последние 100 долларов, поеду дальше искать»

Мы прошлись в районе 19.00 по обменникам у станции метро «Михалово». Евро и долларов не оказалось ни в МТБанке, ни в Идея Банке.

— Забрала последние 100 долларов, поеду дальше искать. Евро тут тоже нет, — сообщила девушка, которая отходила от кассы. В банкомате этого же банка, который находится рядом, тоже не оказалось долларов. — Была в отделении Беларусбанка, которое здесь рядом, там тоже не было ни долларов, ни евро.

Евро в банке продавали по 2,9 рубля, а доллар — по 2,75 рубля. В очереди было 3 человека, но обменник закрылся на перерыв и все разошлись.

В соседнем обменнике МТБанка из валюты были только российские рубли — по 3,3 белорусского рубля за 100 российских. Курс продажи банком доллара — 2,755 рубля, а евро — по 2,9 рубля. Очереди не было. Операционист сказала, что валюта если и появляется, то только та, что сдают.

В банкоматах, которые расположены рядом, также не оказалось долларов — ВТБ Банка и Альфа-Банка.

Тем временем у обменника Идея Банка выстроилась очередь из 6 человек, большинство стояло за валютой.

— А кто вам скажет, есть ли валюта, все за ней стоят, — заявила девушка в очереди.

— Вижу, что женщина сейчас сдает доллары, мне, может, хватит, — сказала вторая девушка, которая должна была следующей подходить к операционисту.

Мы прошлись также по обменникам у станций метро «Малиновка» и «Петровщина». У Беларусбанка стояло в очереди около 7 человек, они ждали, когда появится валюта. Когда кто-то приходил сдавать евро и доллары, его пропускали вне очереди.

Не было евро и долларов также в обменниках БСБ Банка, Банка Дабрабыт, Франсабанка. У касс было по несколько человек в ожидании евро и долларов. «С такими темпами скоро появятся валютчики», — пошутил мужчина в очереди.

Валюты не оказалось также в банкоматах БСБ Банка, Приорбанка, Банка БелВЭБ, Банка Дабрабыт, Идея Банка.

В МТБанке рассказали, почему в банкоматах может отсутствовать валюта.

— Пополнение банкоматов наличными деньгами осуществляется ежедневно с определенной периодичностью и очередностью, согласно действующему стандартному регламенту подкрепления. Поскольку существует очередность пополнения, возможны ситуации, когда наличность в банкомате уже отсутствует, а пополнение еще не произведено. В результате клиенты не могут снять наличные средства в банкомате. В подобных ситуациях рекомендуем воспользоваться услугами касс в РКЦ, где операции с покупкой — продажей валюты для физических лиц осуществляются без ограничений. Пока банк не планирует изменять регламент и порядок подкрепления банкоматов, — пояснили в банке.

Магазины: «Берут холодильники и телевизоры»

Если в обед сегодня не наблюдались очереди в магазинах с техникой, то вечером было заметное оживление. В «Электросиле» в торговом центре «Глобо» около 19 часов была очередь на оформление товаров в рассрочку.

— А что у вас за оживление сегодня? — интересуемся.

— Берут холодильники и телевизоры, — улыбается консультант. Второй специалист предупредила, что если покупать товар в рассрочку, а не вносить всю сумму сразу, то придется постоять в очереди.

В конце торгового зала действительно скопилась очередь из желающих оформить товар в рассрочку — около 15 человек.

— Не только телевизоры и холодильники берут, но и стиральные машины, варочные поверхности, все берут, — уточнила еще одна консультант.

В торговом зале тем временем обсуждали, что «с завтрашнего дня пересмотрят рассрочки, скорее всего, и могут поднять цены». Покупатели выбирали буквально все — от электрических чайников до крупной бытовой техники.

В магазине «5 элемент» в торговом центре «Титан» также хватало покупателей (но их было меньше, чем в «Электросиле» в «Глобо). Специалисты, которые оформляют товары в рассрочку, были заняты. Своей очереди дожидалось несколько человек.

При этом сегодня в магазине была распродажа уцененной техники.

Консультанты рассказали, что покупатели берут телевизоры и стиральные машины, реже — холодильники.

— Давно планировал на дачу купить телевизор, а нынешняя ситуация прибавила ускорения, — рассказал один из покупателей. Еще один мужчина сказал, что решил приобрести телевизор из-за скачка доллара.

Тем временем торговые сети прогнозируют подорожание некоторых товаров (в первую очередь — импортных) — как непродовольственных, так и продовольственных.

— Мы ожидаем повышения цен на импортные товары. Скорее всего, это произойдет с 1 апреля. Пока большинство ритейлеров продолжают переговоры с поставщиками и протоколов согласования цены еще нет. Наша позиция — максимальное сдерживание цен, на что мы ориентируем и поставщиков. Что теоретически может подорожать? Некоторые фрукты, европейский кофе, итальянская паста и т.д. Товаров повышенного спроса среди них нет, — рассказали на условиях анонимности представители ритейла.

При этом специалисты сервиса по сравнению цен заметили, что некоторые товары уже подорожали.

— Наш мониторинг по 6 торговым сетям показал, что всего за неделю импортные товары выросли в цене в среднем на 3−5 процентов. Есть продукты из старых партий, которые стоят, как и раньше, но есть и те, что взлетели в некоторых сетях на 10−15 процентов. Это в первую очередь касается бакалеи из Европы (консервов, круп, макаронных изделий и растительного масла). Импортные фрукты и овощи прибавили 5−7 процентов. А вот иностранные мясо, рыба, кофе, соки и воды остались на прежнем уровне, — отмечает руководитель сервиса по сравнению цен в магазинах InfoPrice Роман Андрухов.