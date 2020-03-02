Секонд-хэнды ответили на упреки «Беллегпрома» 7 2.03.2020, 23:25

1,956

иллюстрационное Фото: pixabay.com

Частный бизнес посоветовал «Беллегпрому» не искать крайних в своих неудачах.

Руководители магазинов подержанной одежды ответили на претензии концерна «Беллегпром», который обвинил их в недобросовестной конкуренции и предложил если не закрыть секонд-хэнды, то убрать их из крупных городов.

Частный бизнес предположил, что их хотят сделать крайними за неудачи государственной легкой промышленности.

«Ни в одной стране мира секонд-хэнд не является конкурентом производителям товаров. Мы работаем в разных нишах. Но только в нашей стране секонд-хэнд создал конкуренцию “Беллегпрому”. Всегда нужно найти крайнего», — подчеркнула в комментарии для naviny.by директор предприятия «Халенд» (сеть магазинов «Эконом Сити») Наталья Курик.

Она не уверена, что продукция «Беллегпрома» будет пользоваться спросом, если в Беларуси закрыть секонд-хэнды.

«Есть же мелкие фирмы в Беларуси, которые продают свои товары, и люди с удовольствием покупают. А почему “Беллегпром” никто не покупает?! Пусть “Беллегпром” ответит на этот вопрос! Они считают, что им секонд-хэнды мешают. Я не считаю, что мы “Беллегпрому” можем создать конкуренцию. Но если “Беллегпром” так считает, то мне жаль», — сказала Наталья Курик.

У директора еще одной крупной сети магазинов секонд-хэнд претензии «Беллегпрома» также вызвали недоумение. По его словам, в Беларуси продается много импортной одежды, в том числе в крупных торговых центрах, но почему-то именно секонд-хэнды сделали крайними.

«У нас же сейчас на рыке много импортной одежды. Пускай бы Zara закрывали! Они же тоже конкурент “Беллегпрому”. Странно, что для них секонд-хэнд является конкурентом с новой белорусской одеждой. Я пожимаю плечами. Это вызывает недоумение. Конечно, проще искать причины своей неудовлетворенности на стороне, нежели заниматься своей работой», — сказал руководитель магазинов подержанной одежды.

По его словам, белорусские секонд-хэнды являются добросовестными участниками рынка и в отличие от других игроков приносят доходы для бюджета, а также соблюдают санитарные и другие требования.

«В Минске и областях работают так называемые “тюбетейки” — магазины с одеждой из азиатских стран. Они не используют кассовые аппараты. Там непонятно, какая одежды продается. Они внаглую нарушают все белорусские законы. Мы же работаем в белую. Мы приносим большие деньги в бюджет в виде налогов, ввозных пошлин и так далее. И нас делают мальчиками для битья. Обидно, потому что мы стараемся делать свою работу качественно», — отметил директор крупной сети магазинов секонд-хэнд.

Собеседники уверены, что у белорусского потребителя должен быть выбор, какой товар и у кого, по какой цене и какого качества покупать, исходя из достатка.

«Сейчас в бутиках цены как в секонд-хэнде. Они доступные. У потребителя есть выбор. Если закрыть секонд-хэнды, то я не уверен, что это прибавит выручки “Беллегпрому”. У них своя ниша, у нас своя. Тут нет прямой конкуренции», — отметил руководитель магазинов подержанной одежды в Минске.

В эфире телеканала СТВ 1 марта глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина предложила ужесточить работу секонд-хэндов в Беларуси. Она напомнила, что концерн уже предлагал закрыть подобные магазины и впредь будет выступать за «некое регулирование данного вида торговли».

«Если не закрыть их, то вынести из областных центров, крупных городов, с центральных улиц. Мы — за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все требования техрегламентов, мы проверяемся на все показатели безопасности одежды, хочется, чтобы на рынке все так работали», — поясняла Татьяна Лугина.

По данным Белстата, в прошлом году в Беларусь ввезли 48,3 тысячи тонн одежды, бывшей в употреблении, на сумму в 87,3 млн долларов. По сравнению с 2018 годом в количественном выражении поставки увеличились на 1,9%, в денежном — на 17,7%.

Игроки на рынке объяснили рост увеличением спроса на продукцию, а также увеличением количества магазинов. В целом, по их словам, ситуация в этой сфере торговли выглядит непростой.

«Спрос растет. К тому же сейчас произошла дебюрократизация. Стало проще открывать магазины. Многие в этой сфере пытаются найти заработки. Не у всех получается. Из года в год маржа снижается. По копеечке приходится доходы собирать, чтобы фирма существовала и работала в плюс. Минули те годы, когда был большой дефицит. Сейчас открываются большие торговые центры, а денег у людей больше не становится. Всем не просто», — рассказал руководитель крупной минской сети секонд-хэндов.