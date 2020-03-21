Астрономы получили потрясающий снимок звездной колыбели 21.03.2020, 15:12

Ученые поделились новым изображением, полученным с помощью телескопа «Хаббл».

Европейское космическое агентство опубликовало новое изображение, полученное с помощью «Хаббла». Космический телескоп заснял звездную колыбель, находящуюся на окраине туманности Тарантул; данная туманность находится от нас на расстоянии более 160 000 световых лет, в Большом Магеллановом Облаке, пишет popmech.ru.

Область, запечатленная «Хабблом», называется LHA 120-N 150; она заметна в центре изображения, в виде яркого объекта розового цвета. В LHA 120-N 150, как указывается, наблюдается исключительно высокая концентрация массивных звезд.

Недавно мы писали о снимке другой звездной колыбели — Gum 26: она находится от нас примерно в 20 000 световых лет, в созвездии Паруса.