В Беларуси коронавирусом заразился трехлентний ребенок 3 23.03.2020, 14:53

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архивное фото minsknews.by

Старшему пациенту 78 лет.

Сегодня Минздрав озвучил свежие данные по новому коронавирусу: на данный момент в стране зарегистрирован 81 случай инфицирования COVID-19, пишет onliner.by.

Один из коронавирусных пациентов сейчас имеет среднетяжелое течение заболевания. Из всех зарегистрированных случаев коронавируса — 41 завезенный. Среди всех инфицированных был один иностранец, все остальные — белорусы.

Старшему пациенту 78 лет, младшему — 3 года.

Напомним, ряд независимых экспертов считает, что в Беларуси умышленно скрывается реальное количество случаев заражения коронавирусом. Власти не предпринимают меры карантинного характера.

Именно по этой причине лидеры белорусской оппозиции и гражданского общества предложили ввести в стране Народный карантин.

Напомним также и о коммуникационных провалах Минздрава — информация по количеству зараженных не обновлялась в течение двух суток.