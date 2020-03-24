Доктор Щигельский: Лукашенко психически болен и совершает преступление 37 24.03.2020, 9:11

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В Беларуси наступает момент истины.

Психиатр Дмитрий Щигельский, который в 2001 году описал «мозаичную психопатию» Александра Лукашенко, выступил с открытым обращением на своей странице в «Фейсбуке»:

«Около двадцати лет назад я обратился к гражданам республики Беларусь с утверждением: «Лукашенко А.Г. на своей должности представляет непосредственную опасность для всех ее граждан, а также для граждан соседних государств по состояния его психики».

Это не было преувеличением, публицистикой или средством политической борьбы. Это была констатация медицинского факта. Со временем стало очевидным для всех, что власть и ее атрибуты важнее и ценнее для Лукашенко, чем даже его собственная жизнь. Жизнь же подданных вообще не имеет для него хоть какой цены.

Сейчас страна стоит перед угрозой пандемии нового вируса COVID-19. Реакция гр. Лукашенко: «Я коронавирус этот называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило». Это, как и другие его публичные высказывания, говорят, что он окончательно утратил способность воспринимать и критически оценивать информацию.

Не нужно иметь специального образования, чтобы видеть, что гр. Лукашенко не в состоянии реалистично оценивать ситуацию и опасность для населения страны. Не являясь эпидемиологом, инфекционистом или вирусологом, я не могу говорить о том, какие именно противоэпидемические мероприятия, в каком объеме и в какие сроки необходимо проводить в Беларуси. В нашей стране достаточно грамотных специалистов, которые, находясь на месте и обладая необходимой информацией, могут ответить на эти вопросы. Проблема не в отсуствии необходимых специалистов или компетенции у них, а в позиции правителя, который не в состоянии признать свои ошибки и продолжает отрицать само существование проблемы. Будущее значительной части населения Беларуси находится в зависимости от его психопатологических комплексов.

Я обращаюсь к премьер-министру Республики Беларусь и всем членам кабинета министров. Хотя вы все – результат четвертьвековой селекции, призванной не допустить появления в стране другого политика, кроме Лукашенко, но у вас есть родственники, в том числе в пожилом возрасте. Поэтому для вас, как и для всего народа нашей страны, наступает момент истины: либо вы найдете в себе мужество признать гражданина Лукашенко А.Г. утратившим способность исполнять обязанности правителя в связи со стойкой неспособностью по состоянию здоровья, либо станете соучастниками эксперимента над населением республики Беларусь. У нас с вами одна страна и один народ, и поэтому перед лицом всеобщей угрозы нам стоит забыть о политических разногласиях и старых обидах. Возможно, что это ваш последний шанс определиться, на чьей вы стороне: народа или диктатора.

Беларусы – толерантные люди, но у них долгая память. Если вы и в данной ситуации сделаете вид, что ничего не происходит, и позволите ситуации развиваться по итальянскому сценарию, народ вам этого не забудет и не простит. Ни у кого в мире сегодня нет четких и однозначных ответов, какие меры являются необходимыми, а какие избыточными. Однако во всех странах и в международных организациях есть понимание того, что пандемия представляет опасность, и с ней необходимо бороться. Игнорирование проблемы или отказ от необходимых мер по борьбе с пандемией – это не просто трусость или ошибка, это преступление».