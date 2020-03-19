Лукашенко: Я этот коронавирус называю психозом и от этого никогда не откажусь 73 19.03.2020, 11:49

12,541

Диктатор отказывается признавать опасность пандемии.

Об этом Лукашенко заявил сегодня, заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в стране, передает БелТА.

"Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред, - заявил Лукашенко. - Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует".

Напомним, что пандемия коронавируса в мире набирает обороты: количество подтвержденных инфицирований растет, как и число умерших. По состоянию на утро 19 марта во всем мире обнаружено почти 220 тысяч заражений, количество погибших приблизилось к 9 тысячам. Впервые в течение дня от последствий коронавируса умерло более тысячи человек, причем примерно половина жертв — итальянцы.