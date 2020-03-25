В Беларуси задержан главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук 7 25.03.2020, 19:43

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Сергей Сацук

Он находится в Департаменте финансовых расследований КГК.

Задержан главный редактор делового интернет-издания «Ежедневник» Сергей Сацук.

«Мне позвонила его жена буквально через пять минут после его задержания, — сообщил БелаПАН его брат Александр Сацук. — Cказала, что они поехали в строительный магазин в Стиклево (деревня Большое Стиклево Минского района, недалеко от столичной улицы Ангарской. — прим.). На стоянке они там остановились, вышли из машины. Подошли двое в штатском, предъявили удостоверения Комитета госконтроля и затолкали его в машину. Ничего не сказали — за что, на какой срок, почему».

Дочь Сергея Сацука сообщила БелаПАН, что он находится в Департаменте финансовых расследований КГК на улице Кальварийской в Минске, передает naviny.by.

В центральном аппарате ДФР КГК родственникам отказались сообщить по телефону какую-либо информацию, связанную с задержанием Сацука.

Дочь также сообщила, что, по ее информации, у отца нет договора с адвокатом.

Сергей Сацук известен своими расследованием о поставках в Беларусь незарегистрированной вакцины «Эупента». Он работал в БДГ, а затем основал и возглавил деловой портал EJ.by.