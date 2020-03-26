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Футболист «Шахтера»: К счастью, белорусы не воспринимают всерьез слова Лукашенко

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  • 26.03.2020, 12:14
Футболист «Шахтера»: К счастью, белорусы не воспринимают всерьез слова Лукашенко
Дарко Бодул
Фото: ФК Шахтер

И без мер правительства куда меньше белорусов на улицах, чем обычно.

Австрийский нападающий солигорского «Шахтера» Дарко Бодул поделился мнением о пандемии коронавируса и о шоке, который испытал, узнав, что чемпионат Беларуси все же стартует, пишет «Прессбол».

— Когда мы узнали, что лига стартует, это был тяжелый удар. Это был шок. Мы, игроки и обычные люди, кто следят за новостями, знаем, что творится в Европе. Но мы не можем ничего изменить.

То, что Лукашенко публично заявил, что «коронавирус — это психоз», что «цивилизованный мир сошел с ума», так ему нравится играть в биг-босса. Но люди, к счастью, не воспринимают эти заявления всерьез. Там и без мер правительства куда меньше людей на улицах, чем обычно. Пожилых я вообще не вижу.


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