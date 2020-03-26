В офисе сайта «Ежедневник» прошел обыск 6 26.03.2020, 15:19

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(обновлено) Госконтроль забрал документацию издания.

Сотрудники департамента финансовых расследований при Комитете государственных расследований 26 марта провели обыск в офисе издания «Ежедневник», сообщает «Радыё Свабода».

Что случилось?

В Минске 25 марта сотрудники правоохранительных органов задержали главного редактора онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука. Против него завели уголовное дело якобы за взятку.

Госконтроль забрал документацию издания

В офисе «Ежедневник» находятся два сотрудника ДФР и брат Сергея Сацука Александр. По словам Александра Сацука, сейчас идет изъятие документации. Журналистов издания в офисе нет.

Сам Сергей Сацуки находится в изоляторе временного содержания на улице Окрестина. Дочь журналиста пытается передать ему передачу.